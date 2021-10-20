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台中小黃公車超棒！可預約、隨招隨停還免費　盧秀燕宣布：再增7路線

▲台中小黃公車超棒！可預約、隨招隨停還免費　盧秀燕宣布再增7路線。（圖／記者白珈陽攝）

▲取代傳統公車，台中市在偏遠地區推小黃公車，不僅可預約、隨招隨停，還免費，盧秀燕15日宣布再增7路線。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽／台中報導

台中市部分偏遠地區因人少、路小，公車無法行駛，去年開始市府創設小黃公車，利用計程車當公車，在豐原、東勢、太平等區服務高齡者或行動不便者。不同一般公車，小黃公車兼具免費、可預約、隨招隨停等優點，如同變形金剛般，堪稱「小車大服務！」

去年台中市開設了8條小黃公車路線，市長盧秀燕今天宣布再增7路線，服務範圍擴及海線，目前共計有15條公車路線，讓服務能量再提升。

▲台中小黃公車超棒！可預約、隨招隨停還免費　盧秀燕宣布再增7路線。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市交通局15日在清水運一運動公園前舉辦「小黃公車增七線 海山交通GO方便」記者會。

台中市交通局15日在清水運一運動公園前舉辦「小黃公車增七線 海山交通GO方便」記者會，現場小黃公車一字排開，聲勢浩大。盧秀燕表示，台中市積極推動小黃公車，原路線一共8條，原本海線並無路線，但在議長張清照、副議長顏莉敏等支持下，今年新增7條中有5條就在海線，未來15路線服務將遍布山、海、屯區，行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等14個行政區103里。

盧秀燕表示，用小黃公車方式服務民眾，不僅照顧到長者、行動不便者，還能照顧到計程車運將。在記者會上盧秀燕也開玩笑地說，雖然小黃公車是免費，但民眾如果要去台北，小黃公車是無法接送，語畢全場哄堂大笑，但強調小黃公車不同過去必須固定站牌、固定路線，採取隨招隨停，也能事先預約，最重要的就是免費！

▲台中小黃公車超棒！可預約、隨招隨停還免費　盧秀燕宣布再增7路線。（圖／記者白珈陽攝）

▲小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客需要電話預約。

交通局長葉昭甫提到，今年新增7條小黃公車路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線，將小黃公車推進至海線地區，並進一步加強新社、和平、潭子與神岡公共運輸。

其中，黃13路與黃14路小黃公車實施後，民眾可直接搭乘小黃公車至清水市區採買、購物、洽公，或於清水市區轉乘公車往大甲、沙鹿、台中，不用再搭乘公車還要提著大包小包轉乘公共運輸。另外，黃14路小黃公車也行經清海國中、大秀國小，交通局於也特別依學生上下學時間來規劃班次時間，方便學生搭乘小黃公車上下學。

交通局提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求，更多詳請可參考交通局網頁(https://is.gd/CLgGCQ )。

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