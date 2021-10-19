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在百貨打高爾夫、按摩開直播　新光三越要做「下班俱樂部」

▲新光三越信義新天地改裝。（圖／業者提供）

▲新光三越信義新天地A11、A9以不同主題改裝。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨不僅購物而是「生活場域」的趨勢，新光三越挟著信義新天地地理優勢，開闢大片空間在A11開設「Z世代玩樂」吸青春眼球，A9則進駐全台最大高爾夫球區，有200坪大空間，還有「試打室」供揮竿，另有足體按摩、理容院進駐，號召周邊15萬上班族下班後舒壓，推出「低頭族饗宴」按摩療程，果然訂位滿到10月底。

▲新光三越信義新天地改裝。（圖／業者提供）

新光三越在周年慶前積極改裝，A11地下一樓Z世代玩樂主場近期開幕，鎖定Z世代消費習慣及生活改變打造，以多元性、個性單品、喜歡拍照打卡及網美新運動為元素，集結66家品牌重新翻轉空間，包括「niko and ...」、「lovfee」等熱門專櫃，還有全台首創「直播間」，天天帶狀直播節目，讓水水小編與品牌微網紅帶旺人氣，果然吸引逛街人潮較去年同期增40%。

因應A11地下一樓開幕，在周年慶10／21至10／27期間，B1整層當日累計滿5,000元送「niko and …品牌托特包」；10／21至10／24於B1單筆消費滿2,000可兌換「L.Erickson髮圈」。

▲新光三越信義新天地改裝。（圖／業者提供）

▲新光三越信義新天地改裝。（圖／業者提供）

A9則以社交生活為概念，打造4、5樓為「大人系社交場域」改造計畫，進駐200坪號稱全台最大高爾夫專區，進駐首發概念店Taylor Made Golf全球首間形象店，與大型複合式專業高爾夫專櫃SUPER GOLF，此次集結PGA TOUR、adidas Golf、FootJoy、Uswing等專業高爾夫品牌，以及HONMA、le coq sportif、OAKLEY等，以帶點時髦有型的產品向高端消費者招手。

另外也首度進駐「小春秋足體按摩」，針對附近上班族還推出專屬「低頭族饗宴」按摩療程，強調肩頸與足浴按摩，果然吸引不少客戶詢問，目前都要預約才能進店，訂位更是夯到10月底，並引進一站式男性形象規劃「Barber shop-好男人理容院」，除傳統的理髮服務，另加入芳療、修鬍理容等。

▲新光三越信義新天地改裝。（圖／業者提供）

新光三越表示，A9將有超過一半以上的面積，打造成休閒以及體驗的空間，以「社交生活」為中心，規劃出現代人放鬆新選擇，以服飾配件、休閒裝備以及品味收藏等商品，規劃另外一種下班後的全新提案，將顧客以「社團」方式經營，打造成最具特色的「下班聚樂部」。即起至10／28止，持會員APP在4F、5F指定專櫃單筆消費達1,000元，可參加任天堂SWITCH主機抽獎。

▲新光三越信義新天地改裝。（圖／業者提供）

▲新光三越信義新天地改裝。（圖／業者提供）

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