　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

週年慶挑選電冰箱先看準　ME子の聰明採購術「全室獨立隔間+三種溫度保鮮」

圖、文／三菱電機提供

週年慶登場，ME子給你最識貨的眼光

三菱電機電冰箱（圖／三菱電機提供）

十月到了，除了天氣開始變涼爽，心頭好像也有點癢癢，不自覺就看著週年慶資訊，等不及採買個過癮。不過！買到剁手的同時，眼睛也要放亮，尤其是挑選家電產品，一用就是好幾年，需要先有更全面的了解，才不會自以為搶了便宜，最後卻變成冤大頭。接下來，就讓ME子我，教大家如何挑選電冰箱聰明購！

全室獨立隔間，不只做表面，真獨立沒在騙

三菱電機電冰箱（圖／三菱電機提供）

第一個小重點：正確辨認全室獨立隔間
對於注重食材的人而言，冰箱有隔間肯定很重要，不過要小心一個陷阱，許多冰箱乍看之下有設計獨立隔間，事實上這些隔間仍然互相流通，根本沒有辦法將食材分開保存，ME子我每次看到這種假隔間冰箱，都覺得好生氣，提醒大家千萬要注意！

那要如何辨認真正的獨立隔間呢？像三菱電機電冰箱的全室獨立隔間，除了將空間完全隔開，保證味道決不亂竄以外，連控溫系統都各自獨立，能夠因應不同食材給予最適合的保存溫度，鮮味也比較不容易流失，不是只做表面功夫，而是真正展現獨立隔間該有的樣子！

三種溫度保鮮的好，每樣食材都知道

三菱電機電冰箱（圖／三菱電機提供）

第二個小重點：認識三種溫度保鮮
想好好保存食材，溫度控制一點都不能馬虎，根據食材特性、料理時機、存放需求長短等，找到適合的溫度相當重要！

像超冰保鮮室，溫度控制在-3度到0度之間，超冰冷藏不結凍，用溫柔的方式對待食材，延長保存也讓鮮味得以長存，短期存放一週內的食材都可以放這裡。而美味瞬冷凍室則使用了食物微凍結技術均勻結凍，庫內維持-7度，不會破壞食物細胞更省去解凍手續，直接料理超方便，存放2到3週都可以！還有-18度的大容量冷凍室，給你超大空間存放大量食材，提供一個月的保存期限，滿足全家人一次購足的心願！

看準三菱電機，出手必勝週年慶

三菱電機電冰箱（圖／三菱電機提供）

吸收完以上兩點挑選電冰箱的心法，相信這次週年慶不只會滿載而歸，更是物超所值，決不後悔！說到這裡，ME子我已經沒什麼可教你了，只有最後一句忠告：在週年慶的戰場上，懂得聰明購物的人才是贏家，只要辨明三菱電機，不要懷疑，出手穩贏！

【更多家電資訊，馬上加LINE，讓ME子告訴你：https://lin.ee/1vVaOkR
我是三菱電機 家電（Mitsubishi Electric）職人ME子，想知道家電最新優惠及神秘好禮，都歡迎加LINE讓ME來告訴你！

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
小玉上銬畫面曝！　狂賣換臉謎片賺千萬
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網瘋傳！一天一杯終結啤酒肚　專業醫師：這樣真能消

甜點控下午茶開吃了超商「滿餡莓果泡芙、抹茶銅鑼燒」新登場

週年慶挑選電冰箱先看準　ME子の聰明採購術「全室獨立隔間+三種溫度保鮮」

百貨週年慶五倍券怎麼花最CP？民眾瘋買電視家電超有感

全台限量60萬份！古早味小吃「甘梅地瓜」超商就能吃到

五倍券加碼優惠！超商祭「美式、拿鐵買1送1」　再送800元購物金

Paul與咪咪瘋吃播　突襲經紀人豪宅開趴吃鍋

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

網瘋傳！一天一杯終結啤酒肚　專業醫師：這樣真能消

甜點控下午茶開吃了超商「滿餡莓果泡芙、抹茶銅鑼燒」新登場

週年慶挑選電冰箱先看準　ME子の聰明採購術「全室獨立隔間+三種溫度保鮮」

百貨週年慶五倍券怎麼花最CP？民眾瘋買電視家電超有感

全台限量60萬份！古早味小吃「甘梅地瓜」超商就能吃到

五倍券加碼優惠！超商祭「美式、拿鐵買1送1」　再送800元購物金

Paul與咪咪瘋吃播　突襲經紀人豪宅開趴吃鍋

腳底刺入「怪物級木屑」療癒片爆紅　一擠秒彈出！眾人歡呼超興奮

環教成效令人省思　圓規豪雨後...太平溪出海口清出7百公斤垃圾

開箱五倍券　從信封右側「用力一撕」下秒悲劇了！網笑：變三倍券

科技業薪水就是高？　和碩、緯創平均薪資出爐與想像有落差

全運會台東射擊奪首冠！柔道莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金

普悠瑪事故釀18死！司機員一審判4年6個月　台鐵回應了

謝宗學／重視基層診所「生存危機」　迎接解封輕症衝擊

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

「暴衝怕咬到爸爸」貪玩汪吃零食小口輕輕咬　網讚：養到天使

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！21歲女大生進房通殺　他帶女友觀戰

消費熱門新聞

居家「嗅覺」微改造　日本主婦狂推法寶

銅板價限時搶　1元吃爭鮮壽司

七龍珠迷照過來！一番賞七龍珠獨家空降台灣全家

2大超商最新「現泡茶」一次看！

五倍券加碼優惠！超商咖啡買1送1、送購物金

古早味小吃「甘梅地瓜」超商開吃

7大速食店五倍券振興加碼優惠一次看

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

一天一杯終結啤酒肚　醫師：真能消

直擊5倍券攻略　瘋買電視超有感

Paul與咪咪瘋吃播　突襲經紀人豪宅吃鍋

超商開吃最新滿餡泡芙、銅鑼燒！

大潤發25週年慶加碼五倍券　回饋總獎金高達百萬

4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

信義8百貨10／21周慶優惠整理包

信義8百貨10／21周慶優惠整理包

10月初五倍券開跑，加碼周年慶的百貨紛紛表示「人潮回來了」，效應比去年三倍券再倍數成長，全台百貨密度最高的信義區，10／21起共有8間百貨周年慶同時開跑，包括新光三越信義新天地4館、微風信義、南山、松高3館與A13遠百信義都將登場，滿千送百回饋一次看。

2021週年慶「底妝組」必買盤點！

2021週年慶「底妝組」必買盤點！

比漾廣場周慶化妝品滿3千送400

比漾廣場周慶化妝品滿3千送400

桃園五倍券整理　大江滿999送200

桃園五倍券整理　大江滿999送200

南紡購物中心週年慶20％大放送

南紡購物中心週年慶20％大放送

關鍵字：

三菱電機日本家電電冰箱ME子週年慶

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面