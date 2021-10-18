週年慶挑選電冰箱先看準　ME子の聰明採購術「全室獨立隔間+三種溫度保鮮」

圖、文／三菱電機提供

週年慶登場，ME子給你最識貨的眼光

十月到了，除了天氣開始變涼爽，心頭好像也有點癢癢，不自覺就看著週年慶資訊，等不及採買個過癮。不過！買到剁手的同時，眼睛也要放亮，尤其是挑選家電產品，一用就是好幾年，需要先有更全面的了解，才不會自以為搶了便宜，最後卻變成冤大頭。接下來，就讓ME子我，教大家如何挑選電冰箱聰明購！

全室獨立隔間，不只做表面，真獨立沒在騙

第一個小重點：正確辨認全室獨立隔間

對於注重食材的人而言，冰箱有隔間肯定很重要，不過要小心一個陷阱，許多冰箱乍看之下有設計獨立隔間，事實上這些隔間仍然互相流通，根本沒有辦法將食材分開保存，ME子我每次看到這種假隔間冰箱，都覺得好生氣，提醒大家千萬要注意！

那要如何辨認真正的獨立隔間呢？像三菱電機電冰箱的全室獨立隔間，除了將空間完全隔開，保證味道決不亂竄以外，連控溫系統都各自獨立，能夠因應不同食材給予最適合的保存溫度，鮮味也比較不容易流失，不是只做表面功夫，而是真正展現獨立隔間該有的樣子！

三種溫度保鮮的好，每樣食材都知道

第二個小重點：認識三種溫度保鮮

想好好保存食材，溫度控制一點都不能馬虎，根據食材特性、料理時機、存放需求長短等，找到適合的溫度相當重要！

像超冰保鮮室，溫度控制在-3度到0度之間，超冰冷藏不結凍，用溫柔的方式對待食材，延長保存也讓鮮味得以長存，短期存放一週內的食材都可以放這裡。而美味瞬冷凍室則使用了食物微凍結技術均勻結凍，庫內維持-7度，不會破壞食物細胞更省去解凍手續，直接料理超方便，存放2到3週都可以！還有-18度的大容量冷凍室，給你超大空間存放大量食材，提供一個月的保存期限，滿足全家人一次購足的心願！

看準三菱電機，出手必勝週年慶

吸收完以上兩點挑選電冰箱的心法，相信這次週年慶不只會滿載而歸，更是物超所值，決不後悔！說到這裡，ME子我已經沒什麼可教你了，只有最後一句忠告：在週年慶的戰場上，懂得聰明購物的人才是贏家，只要辨明三菱電機，不要懷疑，出手穩贏！

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