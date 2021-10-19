虎豹潭2女童失聯　侯友宜：妹妹妳放心！伯伯不會放棄

記者黃巈禾／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，造成2名大人和4名小孩被沖走，其中2名大人和2名小孩被尋獲，已身亡，目前仍有2名女童失聯。目前已超過黃金搜救72小時，但新北市長侯友宜不放棄搜救並表示「我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊」。

▲侯友宜指示20日派潛搜隊，自料角坑的六和橋往下至三水潭4公里水路，深入潭底持續搜索。（圖／記者陳以昇攝）



侯友宜表示，72小時了，鞋子還在等小主人回來.....妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。」

新北市消防局19日動用警消、義消、民間團體持續搜救意外落水的15歲陳姓及8歲劉姓女童，更在虎寮潭成立第二指揮所，從下游往上游事發點搜尋，共派出300多人，但截至下午5時30分，已過黃金搜救72小時，仍無2位女童的下落。

侯友宜19日下午2時許，到壽山宮第一前進指揮所聽取簡報，除了慰問勉勵消防局警義消外，更明確指示20日要再動員80名潛搜隊，從上游六和橋起，至下游三水潭之間水路4公里，針對石頭縫、深入潭底，地毯式再次搜索，即便已經搜過多次，仍不能放棄，要讓2位女童可以返家。

▼警消18日於落水點附近找到一件粉紅色雨衣、落水點20公里外的烏嘴長潭附近，發現一隻登山鞋，確認為劉姓女童所有。（圖／記者黃彥傑翻攝）

