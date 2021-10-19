明天要跟你瘋狂愛愛！人夫傳訊小三預備備　正宮氣炸求償出爐

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻發現怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓人夫與林姓女子產生婚外情，曾多次外出過夜與共遊、用餐，兩人透過LINE傳達親吻照片，人夫甚至還上傳「明天要跟你瘋狂愛愛、寶貝」等鹹濕對話給林女，林女則回「不想背著小三的臭名，守著一個不可能的感情」等語，人夫妻子發現驚覺老公出軌後，氣炸怒告向林女求償250萬元。林女則辯稱只是2人之間的玩笑話，否認有出軌與發生性行為等語，法官審酌則認為林女已明顯侵害人妻之配偶權，判處應賠償10萬元為有理由，還可上訴。

林姓人妻主張，她與先生為夫妻關係，林女明知林姓人夫已有婚姻關係，卻仍於去年5月起至今年2月間，多次與人夫外出過夜、遊玩與用餐，破壞其與人夫之間婚姻生活圓滿安全及幸福，不法侵害配偶關係之身分權益，導致其精神痛苦，因此對林女提告求償精神撫慰金250萬元。

林女則否認指控，對林姓人妻提出相關手機LINE截圖對話不爭執，辯稱只是和林姓人夫之間的玩笑話，否認與林姓人夫有外出過夜或發生性行為等語；法官勘驗林男、林女間對話，林男透過網際網路通訊軟體曾上傳「明天要跟妳瘋狂的愛愛」，林女則回覆「神經喔」等語，並無斷然拒絕一同外出住宿，或制止林男的意思，甚至後來還說「不想背著小三的臭名，守著一個不可能的感情」、「還有可能被背叛、最後一場空」，林男則回「寶貝」，2人還有相互依偎、欲親吻臉頰之合照，其親密行為顯已破壞夫妻共同圓滿、安全與幸福。

法官審酌，林女明知林男為有婚姻之人夫，竟仍與其外出住宿或有親蜜對話，破壞林妻之夫妻關係，已經侵害林姓人妻之配偶權，應負損害賠償責任，法官認為林姓人妻請求之慰撫金數額應以10萬元為適當，逾此範圍之數額，則屬無由，判賠林女應賠償10萬元，本案還可上訴。

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