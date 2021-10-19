　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明天要跟你瘋狂愛愛！人夫傳訊小三預備備　正宮氣炸求償出爐

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻發現怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓人夫與林姓女子產生婚外情，曾多次外出過夜與共遊、用餐，兩人透過LINE傳達親吻照片，人夫甚至還上傳「明天要跟你瘋狂愛愛、寶貝」等鹹濕對話給林女，林女則回「不想背著小三的臭名，守著一個不可能的感情」等語，人夫妻子發現驚覺老公出軌後，氣炸怒告向林女求償250萬元。林女則辯稱只是2人之間的玩笑話，否認有出軌與發生性行為等語，法官審酌則認為林女已明顯侵害人妻之配偶權，判處應賠償10萬元為有理由，還可上訴。

林姓人妻主張，她與先生為夫妻關係，林女明知林姓人夫已有婚姻關係，卻仍於去年5月起至今年2月間，多次與人夫外出過夜、遊玩與用餐，破壞其與人夫之間婚姻生活圓滿安全及幸福，不法侵害配偶關係之身分權益，導致其精神痛苦，因此對林女提告求償精神撫慰金250萬元。

林女則否認指控，對林姓人妻提出相關手機LINE截圖對話不爭執，辯稱只是和林姓人夫之間的玩笑話，否認與林姓人夫有外出過夜或發生性行為等語；法官勘驗林男、林女間對話，林男透過網際網路通訊軟體曾上傳「明天要跟妳瘋狂的愛愛」，林女則回覆「神經喔」等語，並無斷然拒絕一同外出住宿，或制止林男的意思，甚至後來還說「不想背著小三的臭名，守著一個不可能的感情」、「還有可能被背叛、最後一場空」，林男則回「寶貝」，2人還有相互依偎、欲親吻臉頰之合照，其親密行為顯已破壞夫妻共同圓滿、安全與幸福。

法官審酌，林女明知林男為有婚姻之人夫，竟仍與其外出住宿或有親蜜對話，破壞林妻之夫妻關係，已經侵害林姓人妻之配偶權，應負損害賠償責任，法官認為林姓人妻請求之慰撫金數額應以10萬元為適當，逾此範圍之數額，則屬無由，判賠林女應賠償10萬元，本案還可上訴。

【更多新聞】

►上空搭網狀衣+丁字褲！檳榔西施穿太辣挨告　檢認證：未達厭惡

►無照高中生雙載撞迴轉拖板車釀1死1傷　司機賠償和解獲緩刑

►她愛上機師3年獻身百次　才知「連小4都排不上」恐怖真相曝

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
男童名字有19單詞　申請出生證明慘被拒
李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE響不停」
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰
一蘭拉麵台中店掛上招牌！　開幕時間點曝光
打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲
短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋寒風　黨官下令高層路邊罰站
熱銷手機公布！這款iPhone 勇奪「三冠王」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳播妹拒絕「陪睡」遭痛毆！恐怖男包廂逞慾　友人叫好助陣：打她

小玉斜槓大賣換臉神器！線上教學推「盜臉駭客」　菜鳥司機搶購

社運名醫「沃草」創辦人柳林瑋涉猥褻3女判刑1年半　上訴辯無罪

城中城最小傷者8歲女童出院了！母感動老闆保留工作：傷好就上工

淪換臉地獄如發片機器人　小玉落網哀嘆：年削千萬沒時間花錢

板橋正妹家被丟「血豬頭」！警追嫌犯驚覺是前男友　犯案原因曝

國道1號新營段逆向害3連撞！　肇事駕駛傷重不治

推特15萬人追蹤放「男男口交」影照挨告　無罪理由曝光

疑詐賭被扁調解失敗　他抽藍波刀猛砍數十刀！逃2小時被逮

恐怖房客潑油縱火！辯護人：他是社會底層人應減刑...判決出爐

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

傳播妹拒絕「陪睡」遭痛毆！恐怖男包廂逞慾　友人叫好助陣：打她

小玉斜槓大賣換臉神器！線上教學推「盜臉駭客」　菜鳥司機搶購

社運名醫「沃草」創辦人柳林瑋涉猥褻3女判刑1年半　上訴辯無罪

城中城最小傷者8歲女童出院了！母感動老闆保留工作：傷好就上工

淪換臉地獄如發片機器人　小玉落網哀嘆：年削千萬沒時間花錢

板橋正妹家被丟「血豬頭」！警追嫌犯驚覺是前男友　犯案原因曝

國道1號新營段逆向害3連撞！　肇事駕駛傷重不治

推特15萬人追蹤放「男男口交」影照挨告　無罪理由曝光

疑詐賭被扁調解失敗　他抽藍波刀猛砍數十刀！逃2小時被逮

恐怖房客潑油縱火！辯護人：他是社會底層人應減刑...判決出爐

短腿集團出巡！曼赤肯貓「犬化」速度過快　柯基傻眼趕進度

日本街訪「最有名的台灣人」　第一名出爐…網友狂推：真國民女神

味全龍斗六愛心系列戰　發起公益捐血活動

2021台劇排行榜TOP10　《火神》奪冠一張表看懂流行趨勢

統一單局3失誤丟分、陳子豪2分砲超前轟　5局象6比4獅

「狼人殺女神」梁以辰上身挖空披風衣　邱子芯穿帥裝：我的第1次

全運會／林昱堂跳遠破大會差點過8M　跑3趟100公尺太累了

寵妻狂人就是他！　寵壞還覺得成就解鎖的四大星座

一蘭拉麵台中店掛上招牌！業者估年底前開幕　網：不用跑台北了

李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE不停響」：聊起來了

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

女嬰遭摔死　父控檢方把家屬當犯人

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

即／國道1號連環撞　1人夾困無生命跡象

基隆男6F頂墜下爆頭　送醫不治

撞擊瞬間曝！Uber Eats外送員「遭公車輾過」命危

即／Uber Eats外送員「卡公車底」命危！送醫搶救中

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

嘉義師生「同車輕生」　男師搶救後不治

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

上空搭網狀衣+丁字褲！檳榔西施穿太辣挨告

合影鳴日號坐月台被嗆「想當亡美」　這下糗爆了

更多熱門

相關新聞

陳修將吃醋爆殺小三　正宮力挺凶警這麼說

陳修將吃醋爆殺小三　正宮力挺凶警這麼說

陳修將疑似因感情及債務糾紛，8日帶著胡姓女友住進摩鐵躲避，直到15日凌晨開車載滿身瘀青的胡女至急診室就醫，而胡女到院前已死亡，由於胡女傷勢異常，身上又有不明炭味，疑遭人毆打，院方隨即報警處理，檢警當場將陳修將逮捕，偵訊至深夜被收押禁見，因此重挫她愛家愛妻形象。

領妻存款給小三　人夫傳私密片討30萬

領妻存款給小三　人夫傳私密片討30萬

五倍券「只有1張綠鈔」　網笑：這樣算200倍

五倍券「只有1張綠鈔」　網笑：這樣算200倍

他寵愛小三幫借60萬　反被控威脅交往當性奴

他寵愛小三幫借60萬　反被控威脅交往當性奴

「拒當妻房貸保證人」銀行一查臉綠！夫秒配合

「拒當妻房貸保證人」銀行一查臉綠！夫秒配合

關鍵字：

人夫小三明天要與你瘋狂愛愛正宮怒告

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面