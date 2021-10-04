爆「染疫老師去過阿公店」　名嘴遭NCC移送假訊息結果出爐

▲李正皓因爆料染疫老師曾到過阿公店，被NCC移送涉嫌散布疫情假訊息。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者劉昌松／台北報導

名嘴李正皓今年5月間在談話性節目爆料，疑似新冠肺炎確診的老師曾到過當時疫情最嚴重的台北市萬華區阿公店，被NCC報請檢警依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》偵辦；台北地檢署調查，當時確診的這名老師，的確有萬華足跡，李發言雖有添油加醋，但仍不構成散布疫情假訊息犯罪，4日處分不起訴。

新冠肺炎4月底在台北市迅速蔓延，當時大部分確診個案都有萬華地區活動足跡，甚至有出沒過當地阿公店的紀錄，一時之間，民眾都聞阿公店色變，被視為目前為止，台灣最大規模的群聚感染事件，5月間，確診個案持續增加，其中包含有學校老師也傳出確診。

李正皓在電視節目《關鍵時刻》中指出，疑似確診的學校老師，也曾到過阿公店，有觀眾看了覺得這並非指揮中心所公布的足跡，認為是不實謠言，向NCC(國家通訊傳播委員會)提出檢舉，NCC轉請刑事局調查後，將李正皓送辦。

但檢察官調查，當時萬華疫情狀況嚴重，各界都十分關心，確診老師也確實有過萬華地區的足跡，雖然李正皓把他延伸成老師也到過阿公店，可能有添油加醋之虞，但《傳染病防治法》所定義的疫情，「指傳染病在特定地區及特定時間內，發生之病例數超過預期值或出現集體聚集之現象」，李正皓的言論沒有提到病例數等內容，因此不構成犯罪。

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