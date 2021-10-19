神力女超人出征南投　韓國瑜誇許淑華：最認真縣長

▲韓國瑜日前競選高雄市長舉行選前之夜，許淑華曾扮「神力女超人」出場。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

南投縣長林明溱2屆任期屆滿，國民黨2022年南投縣長人選19日出爐，由現任立委許淑華出線。對此，高雄市前市長韓國瑜也在許淑華臉書粉專留言恭喜，短短3小時吸引逾7千人按讚。

國民黨這次有意競選南投縣長的除了許淑華之外，還有現任南投市長宋懷琳、立委馬文君，經過電話民調，最後由許淑華以43%支持度出線，馬文君37%，宋懷琳則是17%。許淑華是南投縣國民黨有史以來第一位女性縣長參選人，若許淑華當選，將是南投第一位女縣長。

許淑華19日在臉書表示，謝謝大家關心初選的結果，也給予很多的祝福，首先，要謝謝兩位可敬的初選夥伴，馬文君以及宋懷琳，共同堅持南投人樸實精神，進行一場展現民主底蘊的選舉，不見漫天黑函、沒有惡意攻擊，讓選民看到擘劃未來地方發展的藍圖是最佳典範。

許淑華指出，感謝南投鄉親一路支持，從政20年間，無論擔任什麼職務，服務熱愛的南投，是她唯一的工作，也是不變的承諾，「後疫情時代南投將面對全新挑戰，讓我們一起從投開始，打造令人嚮往的宜居城市」。

韓國瑜也在該貼文下方留言恭喜許淑華。韓國瑜表示，恭喜神力女超人將代表國民黨參與明年南投縣長選舉，美麗的南投、善良的縣民，值得擁有最認真的縣長！相信淑華委員能將南投打造為宜居城市，從投開始、照亮南投！