全台超過2萬遊具僅仰賴28人檢驗　何志偉：地方媽媽們快暴動了

▲民進黨立委何志偉召開「是誰偷走了孩子開心玩耍的童年」記者會。（圖／何志偉辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉19日指出，童年就該在玩耍中度過，但全台灣超過2萬具遊具的檢驗，卻只能仰賴全國28名檢驗人員，童年有多短暫，等到檢驗完畢孩子都國中畢業了，並直呼「地方媽媽們快暴動了！爸爸也很痛苦」。

何志偉19日一早在臉書PO文「地方媽媽們快暴動了」，簡單幾個字引起外界一陣議論，後來發現原來是為記者會的主題舖哏。何志偉上午召開「是誰偷走了孩子開心玩耍的童年」記者會，並邀請台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長鄭淑娟、兒童遊戲設備發展協會理事長劉旭建，以及衛福部、經濟部等單位派員列席。

何志偉指出，在2016年耗資6、70萬，風光開幕的全台第一座輪椅可以直接進入使用的共融旋轉盤，該遊具符合EN標準，如今卻因為不符合國內的CNS檢驗標準，面臨檢驗不合格將被強制拆除。

劉旭建表示，全台目前僅剩下7家檢驗廠，同一個設備可能2家檢驗，都會有不同的檢驗結果，「檢驗標準的認定混亂，造成今天合格，隔天就可能不合格」，除了耗費國家資源，也影響兒童遊戲設備廠商的生計。

經濟部標檢局主任秘書賴俊杰回應，根據衛福部訂定的「兒童遊戲場設施安全規範」，明定兒童遊戲場要符合相關標準，以及全國認證基金會開立的報告，檢驗機構能量不足確實是問題，在去年普查時有5家，今年則是8家，未來總共會有14家可以提供檢驗。

賴俊杰也說，經濟部開放使用歐盟標準，在衛福部社家署的規範中，其他國家標準檢驗機構可能還來不及取得全國認證基金會認證，在檢驗人力部分，目前全台總共有28位。

衛福部社家署副署長李臨鳳則表示，現在已經有溝通平台，在管理規範中，完成備查的時間是2023年，受到疫情影響可能會往後延，不過主管機關不是社家署，今年底備查率將可能提升到67%。

何志偉強調，對孩子們而言，童年就該在玩耍中度過，但全台灣超過2萬具遊具的檢驗卻只能仰賴全國28名檢驗人員，「童年有多短暫，等到檢驗完畢孩子都國中畢業了」。

何志偉指出，根據衛福部提供資料，教育部國教署、內政部營建署、經濟部、文化部截至2021年1月31日，完成備查比率都低於2020年的目標值。

何志偉認為，如果制度立意良善，卻造成孩子的童年被剝奪、廠商無所適從，這就是一個需要被檢討的制度，「我們不能抱著舊法、錯誤的想法往前衝」，安全不容妥協，衛福部與經濟部應該針對現有的遊具做分類，不要讓新買的遊具擺到成了古董。