ATM領錢！吐出一團「皺巴巴」紙鈔　他傻眼：態度有夠差

▲ATM故障事件層出不窮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

銀行在全台各處設置ATM供民眾方便提款，但故障事件也時有耳聞。就有網友今（19）日到ATM領錢，沒想到卻遇到「脾氣不好」的ATM，吐出的鈔票竟全部皺成一團。

一名網在臉書社團「爆笑公社2」發文，無奈寫道「領個錢，第一次遇到態度這麼差的」。從照片中可以見到，ATM的吐鈔口吐出的不是平時看到一疊整整齊齊的紙鈔，而是全部紙鈔皺成一團，讓原PO看了相當傻眼。

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▲ATM吐出的紙鈔皺成一團。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社2）

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「行員出來喔，別以為心情不好就躲在裡面」、「客訴ATM啦！（誤」、「連ATM也會歧視人」、「這台ATM有兇」、「今天的那台ATM心情很差喔」、「人家今天心情不太好」、「真的第一次看到」、「ATM：快點取鈔，不然我等等通殺」、「超時工作，生氣了」、「事實證明ATM也是有脾氣的」。

事實上，ATM出包已不是第一次，國泰世華ATM昨（18）日傳出當機，有網友爆料沒領到錢，帳號卻反而被扣款，釣出不少遇到相同情況的網友，這也讓國泰世華銀行客服、臉書被灌爆。

國泰世華事後出面道歉說明，因17日進行ATM前置處理系統的維護升級，致18日中午發生部分ATM提款及轉帳交易未能完成之情形，將依標準作業程序清查交易結果，確保客戶權益，ATM系統也已於昨日下午一點半恢復正常運作。