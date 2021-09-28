肯德基推出生菜包肉吃法！新品「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」限時開賣

▲肯德基推出限時新品「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」主打多種吃法。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基推出限時新品「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」，此次主打多樣創意吃法，可以一口肉一口菜，也能以炸雞沾滿濃郁綠咖哩，或是生菜包肉混搭，又或是用捲餅將所有食材包起來的澎湃吃法，業者也邀請消費者一起發揮創意，創造私房吃法。

▲▼肯德基推出限時新品「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」主打多樣新吃法。（圖／肯德基提供）

肯德基新品「綠咖哩無骨脆雞自捲餅」，以咖哩沾醬完美結合無骨脆雞，還可搭配墨西哥餅皮、洋蔥和萵苣片，用豐富食材內容組合出擁有「多樣新吃法」的主餐新選擇，9月28日至11月8日在全台肯德基限時販售。

▲業者推薦「綠咖哩無骨脆雞自捲餅六星全餐」。（圖／肯德基提供）

業者推薦「綠咖哩無骨脆雞自捲餅六星全餐」，包含綠咖哩無骨脆雞自捲餅x1、上校雞塊x3、中份香酥脆薯x1、原味蛋撻x1、中杯百事可樂x1，超值價189元，讓消費者大口爽吃。

摩斯漢堡新品

而人氣速食店摩斯漢堡近來也與日本知名品牌「獺祭」聯名合作，推出3款限量新品漢堡，其中首次推出甜點系「粉紅米漢堡——蜜芋紅豆珍珠堡」，吸引不少粉絲關注，是摩斯第一款甜點米漢堡，以粉嫩Q彈的糯米飯，夾入台灣產綿密紅豆、蜜芋泥，再淋上香醇特調獺祭甘酒奶醬，入口品嚐香甜軟糯的幸福滋味。

▲「蜜芋紅豆珍珠堡」更是摩斯第一款「甜點米漢堡」。（圖／業者提供）



而「御品白燒鰻珍珠堡」已於9/13上市，精選台灣優質鰻魚，以直火烘烤的白燒工法，凸顯肉質本身的鮮甜及香氣，搭配清爽白蘿蔔、蛋絲，以及用獺祭甘酒特調而成的蒲燒醬料，再撒上些許山椒粉提味，品嚐高質感日式料理的細緻風味。

「特上牛排珍珠堡」預計於10月上市，嚴選原塊牛排雙片交疊，以櫻桃蘿蔔、櫛瓜、栗南瓜等豐富蔬菜，增添口感及甘甜風味，搭配兩種以獺祭甘酒精心特調而成的醬料提升層次，香氣濃郁、入口滿足。

▲「御品白燒鰻珍珠堡」、「特上牛排珍珠堡」，夾入整片超厚鰻魚、牛排。（圖／記者林育綾攝）