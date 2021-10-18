　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去年就換臉韓國瑜！小玉曝「花150人民幣」買軟體　網驚：犯罪證據

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉透露，購買該軟體只花了150元。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

記者施怡妏／綜合報導

小玉（朱玉宸）引退YouTube界1年多，如今再傳近況，竟是因製作「換臉謎片」牟利，遭到警方逮捕。有網友翻出，小玉在去年的影片中透露自己花了150人民幣（約新台幣652元）購買了「DEEP FAKE」換臉軟體，沒想到如今卻利用此技術賺了千萬元，網友驚呼「賺錢鬼才」、「整整一年半的鋪路」。

小玉去年愚人節曾用AI換臉技術「Deep Fake」自製韓國瑜篇影片，「只花30分鐘和一個配音員，我可以讓韓國瑜講出任何我想要他講的話」，提醒民眾防範假新聞，並透露該體是在某個QQ群組上購買的，只花了150人民幣（約新台幣652元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友翻出該影片在PTT發文，「用150人民幣創造千萬台幣的收入，還有之前當Youtuber的行銷手法，和玩美股賺錢，小玉的賺錢頭腦是不是在金字塔頂端的等級，小玉是賺錢鬼才嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉利用換臉軟體，將配音員的臉換成韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

貼文曝光，引起討論，「名單上每個人都告他求償就倒賠了」、「每個被他借臉的去告他，他賠不完」、「都被警察抓走了，你說呢」、「就敢試吧，只是有勇無謀總是一場空」。

此外，也有許多網友到該影片底下留言，「小玉的技術果然是一流的」、「原來這個就是在為今天鋪路啊」、「一年後把這項技術發揚光大」、「原來這時候就在鋪梗了」、「太狠了小玉，細節原來就藏在這」。

刑事局指出，警方根據消費者購買換臉A片金流，發現小玉透過俄羅斯加密軟體Telegram開設「台灣網紅挖面群組」，利用現有製播YouTube影片器材團隊、透過大陸發行的DeepFace軟體建模換上女明星、網紅、民代擔綱名人性愛影片演出，後製並出售牟利，粗估不法獲利超過1千萬元新台幣。

▼該影片湧入許多網友留言。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

半輩子都在為台灣寫作⋯作家陳柔縉享年57歲　文化部長李永得哀悼

快訊／館長回應「小玉事件」：我也會告　這他Ｘ的一定要處理的啊

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」再嗆：不會有好下場的

快訊／快點開預約！北市BNT晚間悄悄釋出名額　施打地點在這

台北時空小旅！百年前後潮男潮女流行話題大不同

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

【英語多益通】全球晶片 crunch危機 學多益金融製造業超實用單字

戶外體育課能脫罩了！校園防疫明起放寬　一圖秒懂最新規定

這個「痛點」害正妹淚飆國罵！醫要她張大嘴吧　原來是喜歡硬的

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

半輩子都在為台灣寫作⋯作家陳柔縉享年57歲　文化部長李永得哀悼

快訊／館長回應「小玉事件」：我也會告　這他Ｘ的一定要處理的啊

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」再嗆：不會有好下場的

快訊／快點開預約！北市BNT晚間悄悄釋出名額　施打地點在這

台北時空小旅！百年前後潮男潮女流行話題大不同

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

【英語多益通】全球晶片 crunch危機 學多益金融製造業超實用單字

戶外體育課能脫罩了！校園防疫明起放寬　一圖秒懂最新規定

這個「痛點」害正妹淚飆國罵！醫要她張大嘴吧　原來是喜歡硬的

傳北京試射「極音速飛彈」　美防長冷回：這只會提高區域的緊張

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

能被3星座愛上　代表你很優秀

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

西門町紅茶店超級大雷！Google負評整串黑歷史

快訊／北市BNT悄悄釋出名額　施打地點在這

信維整宅喊都更逾20年「低收戶無處去不敢搬」

外送員接到「2地點訂單」秒崩潰：難停車！討拍反被嗆

搭捷運沒讓座國小生　他遭2寶爸狠酸

「痛點」害正妹淚飆國罵　醫曝關鍵：喜歡硬的

更多熱門

相關新聞

親密片被外流…她又成小玉受害者！遭嗆：妳永遠在我D槽

親密片被外流…她又成小玉受害者！遭嗆：妳永遠在我D槽

YouTuber小玉（朱玉宸）去年因母乳爭議，頻道停止更新近1年，前陣子受訪時，還曾自爆靠著股票獲利超過500萬，怎料如今再傳近況，竟是因操盤製作換臉謎片販售牟利，遭到警方逮捕，其中擁有超過82萬人追蹤的「爆漿紅豆餅女神」閃亮亮也是受害者之一，沒想到她稍早透露身為受害者還反遭網友嗆聲，引起熱議。

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年

放火替小玉跟受害者道歉！　喊話：好好承擔吧

放火替小玉跟受害者道歉！　喊話：好好承擔吧

deepfake換臉技術犯罪「無法律規範」

deepfake換臉技術犯罪「無法律規範」

黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次

黃捷再喊話「8受害網紅女孩」：我們一起勇敢一次

關鍵字：

小玉朱玉宸YouTubeDEEP FAKE換臉軟體

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面