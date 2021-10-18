去年就換臉韓國瑜！小玉曝「花150人民幣」買軟體　網驚：犯罪證據

▲小玉透露，購買該軟體只花了150元。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

記者施怡妏／綜合報導

小玉（朱玉宸）引退YouTube界1年多，如今再傳近況，竟是因製作「換臉謎片」牟利，遭到警方逮捕。有網友翻出，小玉在去年的影片中透露自己花了150人民幣（約新台幣652元）購買了「DEEP FAKE」換臉軟體，沒想到如今卻利用此技術賺了千萬元，網友驚呼「賺錢鬼才」、「整整一年半的鋪路」。

小玉去年愚人節曾用AI換臉技術「Deep Fake」自製韓國瑜篇影片，「只花30分鐘和一個配音員，我可以讓韓國瑜講出任何我想要他講的話」，提醒民眾防範假新聞，並透露該體是在某個QQ群組上購買的，只花了150人民幣（約新台幣652元）。

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有網友翻出該影片在PTT發文，「用150人民幣創造千萬台幣的收入，還有之前當Youtuber的行銷手法，和玩美股賺錢，小玉的賺錢頭腦是不是在金字塔頂端的等級，小玉是賺錢鬼才嗎？」

▲小玉利用換臉軟體，將配音員的臉換成韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

貼文曝光，引起討論，「名單上每個人都告他求償就倒賠了」、「每個被他借臉的去告他，他賠不完」、「都被警察抓走了，你說呢」、「就敢試吧，只是有勇無謀總是一場空」。

此外，也有許多網友到該影片底下留言，「小玉的技術果然是一流的」、「原來這個就是在為今天鋪路啊」、「一年後把這項技術發揚光大」、「原來這時候就在鋪梗了」、「太狠了小玉，細節原來就藏在這」。

刑事局指出，警方根據消費者購買換臉A片金流，發現小玉透過俄羅斯加密軟體Telegram開設「台灣網紅挖面群組」，利用現有製播YouTube影片器材團隊、透過大陸發行的DeepFace軟體建模換上女明星、網紅、民代擔綱名人性愛影片演出，後製並出售牟利，粗估不法獲利超過1千萬元新台幣。

▼該影片湧入許多網友留言。（圖／翻攝自YouTube／小玉）