為鳳梨釋迦探路　台東向日本請益檢疫及市場性

▲為鳳梨釋迦探路，向日本請益檢疫及市場性。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中國大陸暫停台灣釋迦輸入，主要受到影響的釋迦品種為鳳梨釋迦，而台東生產的鳳梨釋迦就佔台灣外銷產量 9 成 5，每年約有1.5萬公噸外銷，影響台東釋迦農甚鉅。財團法人日本台灣交流協高雄事務所18日造訪台東，欲了解紅葉地熱綠能園區發展概況外，台東縣政府也特別趁此機會安排日本台灣交流協會高雄事務所與縣府國際發展及計畫處、農業處、台東縣農產公司以及工策會等一同座談交流，研討鳳梨釋迦輸日相關檢疫規定、因應做法及市場性，貫徹饒慶鈴縣長「絕不輕言放棄外銷市場」的立場，積極尋求台東鳳梨釋迦的新興市場。

交流座談由縣府秘書長盧協昌主持，日方則由副代表(副所長) 古田清史及經濟兼總務主任山際彩水出席說明日本農林水產省(農業部)接觸，瞭解各國在農產品檢疫作法與市場銷售機會，持續努力研商尋求各種銷售通路，對內向果農進行講習輔導以及機具採購補助，設法突破目前困境，縣府與農民必須同一陣線，讓台東超高品質的鳳梨釋迦，在各國都能享用到這的醇美滋味。

縣府農業處許家豪處長表示從年初就以有害生物零檢出為目標，與農會及包裝場、貿易商頻繁研討，一方面建立冷鏈及檢疫系統，一方面補助農民購買空壓機噴除粉介殼蟲；而日本農林水產省《植物檢疫法》針對台灣釋迦的害蟲檢疫對象則尚有「東方果實蠅」，多數蔬果需利用高溫薰蒸或是低溫冷藏/冷凍殺死蟲卵，又台東屬東方果實蠅疫區，故鳳梨釋迦若要輸往日本，須改以冷凍食品輸入。目前台東農改場已研發完成鳳梨釋迦催熟及-40度C全果冷凍的技術，且可在3天內1次軟熟，解凍後外觀、口感、味道都與鮮果相去不遠，相關技轉作業正在進行中。

▲鳳梨釋迦全果冷凍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

古田副代表去(109)年 6 月曾到訪台東地區農會釋迦倉儲，並品嚐冷凍大目釋迦及釋迦冰淇淋，對釋迦有些許認識；古田在會上表示由於日本民眾對釋迦水果陌生，倘若單價較高，消費者可能持保守態度，建議可參加每年3月的東京食品展，讓更多商社、買家認識釋迦這種水果，另外也可先從加工品如：冰淇淋等，開始先讓日本民眾認熟悉釋迦的風味，一邊爭取時間研究更具效益的冷凍、解凍等的冷凍果相關技術並尋求更多貿易商合作。古田提到，今年3月起日本民眾興起對台灣鳳梨的喜好，但是鳳梨釋迦因為民眾對其知曉度不高，相信通過多加行銷或是加工品的推廣或多辦理活動行銷，以鳳梨釋迦甜中帶酸的特殊滋味定能獲得日本人民的喜愛。

山際主任第1次出任台灣經濟主任一職，也是第1次到訪台東， 8 年級的她品嚐過鮮果釋迦發覺相當鮮甜、不曾吃過的味道，若製成冰淇淋或是果泥，可能也會吸引日本年輕族群嚐鮮，感覺會是「お洒落」流行、時髦的甜品，認為在日本民眾逐步熟悉的設定下，應該能拓展出可觀的市場。

縣府農業處、農產公司也把握機會向古田副代表請益，鳳梨釋迦水果及加工品在日本消費市場的潛在客群，以利後續各種行銷、推介會精準鎖定消費客層，打通鳳梨釋迦外銷的通路。台東縣政府透過與各國多方請益，為鳳梨釋迦探路，務實進行自我體檢，並放眼多個國際市場，期望能穩健布局鳳梨釋迦未來的銷售商機。