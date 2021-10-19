醫宣布「沒打疫苗別來看病」　診所公告曝光

記者陳俊宏／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名醫師宣布，「不看沒打疫苗的病人」，引發不同看法。對此，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰指出，此舉引起美國醫學界的討論，有醫師跟著發出一樣的聲明。有網友說，「台灣醫師這樣做會被告吧。」

這名醫師是聖瓦倫丁（Jason Valentine），他服務於莫比爾（Mobile）的「Infirmary Health Diagnostic and Medical Clinic」診所。

聖瓦倫丁8月在臉書貼出一張自拍照及一張公告，公告上寫「從2021年10/1起，我不看沒打疫苗的病人」。他強調，接種疫苗「沒有藉口、沒有陰謀論。」

▼美國施打疫苗情形。（圖／路透）

聖瓦倫丁也在寫給病人的一封信中解釋，「對於嚴重疾病，我們還沒有任何有效的治療方法，但明顯打疫苗可預防。不幸的是，許多人拒絕接種，有些人最終病重或死亡。我不能也不會強迫任何人接種疫苗，但我也不能繼續眼睜睜地看著我的病人，死於一種明顯可預防的疾病。」

根據外電報導，截至今年8月，阿拉巴馬州只有36%的人打疫苗，遠低於全美52%的平均。根據美國《民權法案》，醫生不能根據患者的年齡、性別、種族、性取向、宗教或國籍拒絕治療，但不清楚醫生是否可因疫苗接種狀況而拒絕治療。

蘇一峰也討論到此事，他18日在臉書說，此舉引起美國醫學界的討論，有醫師跟著發出一樣的聲明，或許有人會批評這位醫師沒有醫德，但許多美國網友大力支持這位醫師的聲明。台灣網友則留言，「北美醫師可以這樣，在台灣的醫師你試試看」、「台灣醫師這樣做會被告吧。」

▼全球都在施打疫苗，防止新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

