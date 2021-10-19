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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

傳北京試射「極音速飛彈」　美防長冷回：這只會提高區域的緊張

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

▲外媒傳北京今年7月試射高超音速飛彈。照片為示意圖，尚未證實試射飛彈為東風-17。（圖／翻攝央視）

中央社喬治亞首都特比利西18日綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，華府正密切關注中國先進武器系統的研發，但婉拒直接評論北京試射可攜帶核武的極音速飛彈報導。

英國金融時報披露，北京當局7月間發射一枚搭載極音速滑翔武器的火箭。中國外交部駁斥這項報導。北京表示，是太空飛行器，不是飛彈。

美國和俄羅斯已經測試過極音速武器，所謂的極音速武器通常定義為速度為音速5倍以上的飛彈，在下一代的武器競賽中，極音速飛彈難以偵測和攔截。

目前正在前蘇聯共和國喬治亞訪問的奧斯汀告訴媒體：「我們密切關注中國在武器、先進能力和系統方面的發展，這只會提高區域的緊張。」

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲對於中國試射極音速武器，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）冷回，這只會提高區域的緊張。（圖／路透）

奧斯汀表示，華府將繼續專注於來自北京的軍事挑戰。

奧斯汀表示，美國將和喬治亞結盟，協助喬治亞強化防禦和嚇阻能力。喬治亞2008年在和俄羅斯的戰爭中失利。

五角大廈表示，奧斯汀歐洲行將向「盟友和友邦重申美國對他們面臨俄羅斯侵略下，維護他們主權的承諾」。

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