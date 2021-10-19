▲停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走，金山警不到1小時火速破案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北1名蕭姓女子16日下午把機車停在馬路旁，一時疏忽忘了拔鑰匙，愛車卻憑空消失遭竊，金山警分局金山派出所員警獲報，立即通報巡邏員警積極查察，並擴大調閱監視器畫面，不到1小時內，在水尾漁港附近當場查獲黃嫌，警訊後，將人依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，16日下午3點多1名蕭姓民眾，前往金山警分局金山派出所報案指稱，上午10點左右機車停在中山路與仁愛路口人行道轉角處，一時疏忽忘了拔鑰匙，一轉眼愛車竟遭人騎走。

金山派出所所長程冠綸率員警到案發現場勘查，並沿途調閱監視器，發現黃姓男子騎著偷來的機車，沿著民生路騎到水尾漁港，警方下午4點在員潭溪景觀橋旁發現失竊機車，員警研判黃男很有可能在附近，於是在場等候埋伏。

過沒多久，黃男出現在水尾漁港一帶遊蕩，員警立刻上前盤查詢問，黃男坦承機車是他偷的，將人帶回警所偵辦，警訊後，將黃男依竊盜罪函送基隆地檢偵辦。警方並通知蕭姓車主至派出所領回機車。

金山警分局長林詮峰表示，同仁積極努力善用監視器及對附近港區地形的深度了解，在短短不到1小時內，尋獲機車並當場查獲犯嫌，也呼籲民眾離開車輛記得取下車鑰匙，避免給宵小有趁之機。

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