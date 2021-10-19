第12輪AZ今10點預約！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

記者許若茵／綜合報導

今天10點起，將開放38歲以上、7/30前已接種第一劑AZ民眾預約第2劑AZ疫苗施打，下午2時則換55歲以上、7/16前已打第一劑莫德納民眾預約第二劑莫德納，符合資格者記得上網預約。第12輪疫苗同時施打3大廠牌，分為2階段5梯次預約，《東森新媒體ETtoday》用一張圖表，帶您一次掌握。→預約網址

第12期疫苗規劃全年齡接種，包括BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，分為兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，簡訊將於預約分流日前一日14時起陸續發送。

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對象一：疫苗邊緣人（完全未打過者）

◎30歲以上、10月13日前已意願登記：明天中午12時前都可預約第一劑BNT；10月22日至10月27日施打。

◎23歲以上、10月13日前已意願登記：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第一劑BNT；10月28日至10月31日施打。

對象二：莫德納孤兒

◎55歲以上、7月16日前接種第一劑：今天下午2時開搶，至明天中午12時前可預約第二劑莫德納；10月22日至10月27日施打。

◎18歲以上、7月16日前接種第一劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑莫德納；10月28日至11月3日施打。

對象三：打過一劑AZ

◎38歲以上、7月30日前接種第一劑：今天上午10時開搶，至明天中午12時前都可預約第二劑AZ；10月22日至10月27日施打。

◎18歲以上、7月30日前接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。

◎45歲以上、7月31日至8月6日接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。