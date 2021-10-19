



▲高端擴大二期期中報告，提高台灣在國際學術上的能見度。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導



由高端疫苗所研發的COVID-19疫苗2期期中分析數據，日前由知名醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）完成審查並公開發表，預估疫苗保護力約在8至9成區間。擔任該論文第二作者的北醫劉明哲醫師表示，能夠因此提高台灣在國際學術界上的能見度，感到十分榮耀。

據了解，該論文由台大謝思民醫師與北醫劉明哲醫師擔任第一與第二作者，召集總主持人林奏延醫師擔任通訊作者，結合國內11家臨床試驗中心與公司研發團隊，共同完成論文撰寫，並順利於國際頂尖期刊《刺胳針呼吸醫學》審查發表。

《刺胳針呼吸醫學》是Lancet系統的醫學專業期刊，不但具有優異的影響力指數（Impact Factor：30.700），同時也是COVID-19相關研究的重要審查發表平台之一。尤其是在重症醫學及呼吸系統兩大領域中，刺胳針呼吸醫學更是該兩大領域中排名第一的全球性醫學雜誌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉明哲醫師10/18日接受訪問時表示，在研究的過程當中，最令他擔憂的階段是在年初找受試者的時候，由於過去疫苗的人體試驗2期只會收大約300名的受試者，到了3期才收至3,000人；而這次臨床試驗則為了配合疫苗的急迫性，將兩期合起來一起做」，等於進入第2期臨床試驗後，就必須在3月底讓3,700名受試者完成施打第一劑。

如此大規模的試驗在時間的壓力之下，北醫臨床試驗中心全體總動員，就連北醫大學事業長林俊茂也主動跳出來當第一位受試者，可見北醫對其試驗的重視程度。第一階段受試者陸續完成施打高端之後，發現副作用很少，口耳相傳的結果，讓越來越多人願意報名參加試驗，才能順利在短時間內完成。

劉明哲醫師對於其所參與的COVID-19疫苗2期期中分析數據由知名醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》完成審查並公開發表，他認為有助於台灣自行研發的高端疫苗能夠在國際學術領域上再度發光發熱。