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熱騰騰真實世界保護力出爐　醫揭「最強混打疫苗組合」

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達62.40%。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男分享真實世界的疫苗保護力組合，依序是莫德納+莫德納、AZ+莫德納、BNT+BNT、AZ＋BNT、AZ+AZ。

沈政男在臉書說，18日新增0例，境外移入與死亡也是0，這都代表了疫情已逐漸獲得控制，不管在國內或國外都是如此。

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沈政男分享熱騰騰的混打保護力數據提到，注意，不是實驗室驗抗體，而是實際世界的保護力！來自瑞典的研究，乃史上第一篇混打的實際保護力數據，從最高到最低，依序是：莫德納+莫德納、AZ+莫德納、BNT+BNT、AZ＋BNT、AZ+AZ。

▲▼亞東醫院感謝日本捐贈AZ疫苗 AZ疫苗瓶裝外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼沈政男認為，AZ+莫德納是保護力最強的疫苗組合。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼為提升運輸業從業人員執業安全，北北基桃計程車司機、貨運司機、平台外送員等自2日起可接種疫苗,莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,打疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,小黃司機,接種率,防疫,疫情,交通運輸產業人員,快遞員,宅配員。（圖／記者李毓康攝）

沈政男表示，但要注意！這實驗主要是做混打與AZ+AZ的比較，至於莫德納與BNT各兩劑的數據，乃從先前文獻拿來做參考；因此，前三者的平均突破性感染時間是在今年7月，而後兩者是在今年5月，差了2個月，而Delta盛行是什麼時候的事？在瑞典，是今年6月以後。

沈政男解釋，也就是說，這實驗的混打數據幾乎就是對抗Delta，而同種兩劑mRNA疫苗頂多只有一半是Delta，有沒有看到AZ+莫德納對抗Delta是79%，而莫德納兩劑對抗其他變種是87%？還記得美國在今年7月，兩劑莫德納對抗Delta是多少保護力？76%。

▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男指出，總之，AZ+莫德納是最強組合，至少不會輸給兩劑莫德納，「不是我隨便說說啦」；而且，AZ+莫德納一定強過BNT+BNT；還有，AZ+莫德納的保護力，對Delta來說，比AZ+AZ高了將近3成！

沈政男說，因此，11月說要開放BNT混打，其實莫德納如果到貨量夠，也應該開放莫德納混打，讓大家取得最好的保護力。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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