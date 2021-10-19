小玉出來不用混了！鄉民猜測「比Toyz還慘」：他搞到各個領域的人

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃可昀／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）涉嫌透過變臉軟體合成A片，受害者不計其數，甚至連網紅館長、總統蔡英文也在名單內，PTT網友討論，小玉歷經這次事件恐怕很難東山再起，光是受害者的求償就賠不完，出獄後也難以挽回形象，「小玉是不是會比Toyz還慘？」

原PO在PTT表示，「小玉這次犯罪，一個人求償50萬就破產了吧，關出來之後也沒人敢用他」，先前同樣惹出爭議的YouTuber Toyz（劉偉健）現在已經在牢裡，不過之後出獄還是有可能靠繼續拍片拉回人氣，像是先前在美國犯下槍枝案的孫安佐，回台以後轉行當YouTuber也累積不少粉絲，但這次小玉事件不僅要付出大量賠償金，形象也徹底毀滅，即使日後有心悔改也很難重振名聲。

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▲網友認為小玉以後在YouTube混不下去了。（圖／翻攝自Instagram／yu84621）



網友點出關鍵，小玉未來在YouTuber界難生存，主要是因為這次他合成A片的對象很多都是YouTube紅人，將來沒有人敢繼續跟他合作，「我奉勸大家，歹路不可行」、「一個弄不好被關幾年，一個如果一堆人告官司賠償弄不完，誰慘難說」、「小玉搞到以後沒人會跟他合作了吧，他搞到各個領域的人」、「你想想你認識的人把你p成A片主角噁不噁」、「4，畢竟惹到台女」、「誰叫他惹到不該惹的人物」。

至於小玉之後會面臨什麼刑責？律師呂秋遠日前PO文指出，小玉涉嫌「散佈猥褻物品罪」與「妨害名譽罪」，就司法實務上來說，「觸犯這兩項罪嫌，非常少有判決入獄服刑的情況」，民事賠償也很少超過50萬元，所以小玉到最後很有可能被易科罰金而已，不會有太大刑責。