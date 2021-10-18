著《戀愛中毒》！日58歲直木獎作家山本文緒癌逝　2週前才剛更新IG

▲山本文緒因罹患胰臟癌病逝。（圖／IG／fumioyamamoto）



記者王佩翊／編譯

以愛情小說《戀愛中毒》聞名的日本直木獎作家山本文緒被證實，13日因胰臟癌惡化去世，享年58歲。山本文緒以作品《渦蟲》榮獲直木獎，另一部作品「自轉同時公轉（自転しながら公転する，暫譯）」則在今年被選定為中央公論文藝獎。

根據《讀賣新聞》報導，著有《戀愛中毒》、《渦蟲》等書的日本女作家山本文緒18日被證實，因為罹患胰臟癌，已經於13日離開人世，享年58歲。出生於1962年的山本文緒是土生土長的神奈川人，從高中到大學都留在家鄉就讀。她在大學畢業後一度跟隨眾人腳步成為普通上班族，而後轉換跑道成為作家。

山本文緒1999年以《戀愛中毒》一書獲頒第20屆吉川英治文學新人獎，2001年以《渦蟲》作品榮獲第124屆直木獎青睞。山本文緒曾著《31歲又怎樣》、《藍，或另一種藍》、《淑女的品格》、《紙婚式》、《一切終將遠去》等小說。

事實上，山本文緒的Instagram直到2週前都還有更新，突如其來的噩耗也讓粉絲們大為震驚，直呼不敢相信。

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