夫在外地工作留妻獨自照顧病母！苦熬多年撐不住　她亂刀砍死婆婆

▲嫌犯因不堪照護壓力，動手殺害婆婆。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本大分縣17日傳出一名78歲老婦人遭到媳婦以菜刀猛刺胸腔致死，警方目前已將涉案的54歲女性逮捕。嫌犯被逮後聲稱是因為長期照護婆婆太累，才會動手想要了結這一切。據了解，死者的兒子平時獨自一人在外地工作，因此家中照護母親的重擔都落在妻子身上。

根據《日本放送協會》報導，大分縣別府市警察17日晚間9時接獲一名女子報案稱，自己殺了婆婆，警方趕往現場後，便看到78歲女性森幸代全身是血倒臥在地上，雖然隨即將其轉送至醫院，但因傷勢過重，經搶救，仍於1個小時後宣告死亡。

警方在死者的身上發現多道利器刺傷的傷痕，事發後也立即以殺人嫌疑逮捕涉案的54歲家庭主婦森容子。嫌犯在接受調查時坦承，自己在當晚8時以菜刀刺向婆婆的胸部與腹部，將其殺害。對於犯案動機，她則表示，平時一個人照顧久病在床的婆婆，實在是太過痛苦與勞累，因此才會動了殺機。

據了解，死者的兒子、森容子的丈夫平時為了養家，獨自一人在外地工作，因此家中只有死者與嫌犯兩個人同住，而照顧婆婆的重責大任則是全都交給嫌犯一人，沒想到卻就此釀成人倫悲劇。警方接下來將持續深入調查，以盡快釐清詳細案情與事發經過。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast