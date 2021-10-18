新冠康復者後遺症多、身心壓力大！陳時中允諾：設立整合門診

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，關心解封的同時，染疫康復者的後續照顧也是重要問題。不少立委今上午在立法院質詢時提出後期整合照護，認為衛福部應給予後續追蹤照顧。對此，衛福部部長陳時中也承諾「沒有問題，會編列相關預算，怎麼做資源配置和如何編列都會做相關討論，也會設立整合照顧門診。」

蔣萬安今提出民眾陳情，有確診者反映「影響最大是工作，個人形象也受到極大損害，很像背負冤屈，很像罪人。」他直言「對於染疫康復者來說，真正挑戰才開始，身體和心理到煎熬不是外人可以理解，確診者心理負擔是很重的，衛福部何時可以公佈官方指引？」陳時中則回覆「已經對醫療機構公告了。」

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蔣萬安接著提到，國外有統計呼吸急促、嗅味覺喪失、無法下床行走等，「為什麼衛福部沒有官方指引？有沒有自己的數據？對台灣染疫康復者後續追蹤，有多少比例，經過多久時間會有哪些後遺症？告訴民眾可以去哪裡就診？」

民進黨立委洪申翰也指出，染疫康復者可能有容易喘、心跳快、肌肉無力，甚至回到正常生活還是遭受到歧視，其他國家也紛紛開設相關門診，不僅有助提供染疫康復者協助，也有助於蒐集後續追蹤資料，建議台灣可以參考。陳時中也回應「會再規劃設立整合性照護門診，但要看確診病人分布的情況，再來決定門診分布狀況。」

另外，針對染疫康復者後續照顧，專家學者都一有提編列預算。蔣萬安也表示，編列預算是避免已經不足的健保再被瓜分，像英國和美國都編列特別預算，給予全國各醫療院所成立新冠整合照顧門診人力設備等等。

對此，陳時中也回應「沒有問題，像英國是用公益預算，美國則是商業保險，那台灣是全民健保，會編列相關經費，讓PAC做好，怎麼做資源配置，如何編列都會做相關討論。」