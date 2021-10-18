默沙東新冠口服藥全球搶訂　路透：恐重演疫苗分配不均

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中證實，台灣購買美國藥廠默沙東抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋（molnupiravir）」進入最終合約修訂階段。但想搶訂的國家光是在亞太地區就有8國，分析指，全球所需產量及配送都是接下來將面臨的困難點，且類似新冠疫苗分配不公平的狀況可能重演，需求量最大的國家恐怕只能排在後面。

全球搶訂！美國預先鎖定170萬劑 亞太8國洽談中

默沙東抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」能夠降低50％死亡和住院機率，被視為能夠扭轉新冠疫情的最新藥物，預計最快12月就能獲得美國緊急授權。目前已有至少10個國家與地區正在和默沙東集團談判或簽署協議，其中有8個位在亞太地區，包含台灣、澳洲、南韓、泰國、新加坡、馬來西亞等。

▲陳時中證實，默沙東口服藥購買進度「已經在最後合約修訂階段」。（圖／指揮中心提供）

另一方面，歐盟也在考慮採購，計畫在默沙東申請歐洲授權後購買，多個富裕國家陸續取得莫納皮拉韋採購供應協議。以美國為例，拜登政府早已下單鎖定可治療170萬人的藥量，價格為每單位療程為700美元（約新台幣1.9萬元）。這也讓外界開始擔憂，可能有些國家將被排除在外。

莫納皮拉韋能藉由誘發「致命突變」抑制新型冠狀病毒複製，默沙東10月1日的聲明指出，隨機試驗數據的期中分析顯示，Molnupiravir可將確診住院風險降低約50％，且對常見的變異病毒，包括Delta變異株與Gamma變異株都有效果。症狀輕到中度的成人，每12小時服用一次，在家吃5天藥就能減緩症狀，減少跑醫院診所染病風險，也能讓醫院資源更有效運用在重症患者上。

默沙東開放仿製藥許可 產量、配送仍面臨困難

依據默沙東藥廠計畫，今年產量將生產可供1000萬個療程的劑量，明年產量加倍，預計提供可供2000萬個療程的劑量。此外，默沙東採取與其他疫苗生產商不同的做法，也就是同意把莫納皮拉韋的製藥許可，給予8間印度仿製藥製造商，讓價格較便宜的仿製藥可在109個低收入或中等收入國家銷售提供治療。

▲圖為美國藥廠默沙東公司外觀。（圖／路透）

然而國際衛生官員透露，即便如此，跨國組織的繁文縟節程序等狀況，將會讓藥物配送成為一大困難。另一方面，依據「獲取COVID-19工具加速計畫」（ACT Accelerator）一份報告，聯合國多間機構如今的動作不夠迅速，未能提前確保足夠數量的潛在新療法，這也包括默沙東的莫納皮拉韋。

目前尚不清楚仿製藥上市的時間及產量，獲得許可的多間印度製藥商均拒絕提供生產計畫細節。而另個重點是，許多國家為低收入國製造生產需要取得世界衛生組織（WHO）批准，此監管程序通常需耗時數月。

不過默沙東表示，目前合作的8間仿製藥製造商均有世衛預審合格設施，能向國際組織「全球基金」（Global Fund）等買家供貨，也將由他們制定價格及產量。

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