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19歲女大生推特PO辣照　暖男民代助理飆百里完事後當場切割

唐奕琦（右）約網友小香（左）到飯店聊天，卻趁機伸出鹹豬手。（示意畫面）

▲唐奕琦（右）約網友小香（左）到飯店聊天，卻趁機伸出鹹豬手。

圖文／鏡週刊

今年33歲的唐奕琦曾擔任台北市議員鍾佩玲及立委何志偉助理，現遭指控利用助理身分約砲，卻射後不理，還會對女生性騷擾。除了前室友D小姐受害，另一名19歲的女學生小芝（化名）也出面控訴唐利用民代助理的身分，營造暖男形象，但發生關係後就態度丕變，射後不理。

小芝告訴本刊，唐看到她放上推特的辣照，稱讚她很美，二人進而相識。由於小芝經常在網路上述說自己情緒低落，唐見狀都會私訊關切，甚至特地從台北市士林區開車到南港，只為送飲料給正在打工的小芝，讓她十分感動。

▼唐男把19歲女學生小芝帶到摩鐵開房間，卻射後不理。

唐男把19歲女學生小芝（圖）帶到摩鐵開房間，卻射後不理。

小芝說：「當時我們家要被法拍，爸爸的心情不好，跟我大吵一架，我離家出走後打電話給唐，當時人在苗栗的他，立刻開車北上找我，得知我沒有地方落腳，他就提議去摩鐵住一晚，那時我精神狀況不好，又很無助，所以就勉強答應，還迷迷糊糊地跟他發生關係。」

▼唐男曾向心儀的女生表示，跟19歲女學生約砲，感覺好像在犯罪。

唐男曾向心儀的女生表示，跟19歲女學生約砲，感覺好像在犯罪。（讀者提供）

一直以兄妹相稱的二人，一夕間關係大躍進，小芝以為唐對自己有意，沒想到完事後他竟當場切割，對她說：「我覺得妳比較開放，看了推特的照片就想跟妳上床。」事後唐將她載到捷運站，接著就以「開車太累」為由匆匆離去，小芝這才驚覺，原來先前那些暖男般的關懷，目的只是想騙她上床。

更誇張的是，唐似乎引以為傲，還到處炫耀，連他的朋友都看不下去。唐的友人K先生表示，事後唐告訴一位女性友人，說自己跟19歲少女約砲，很有罪惡感，但接著又向對方說：「我還是好想妳喔！」這麼做根本是在暗示對方，他很有行情。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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