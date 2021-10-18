4女控「暖男民代助理」騙砲性騷　19歲妹、北市官員女兒也受害

▲曾任台北市議員鍾佩玲及立委何志偉助理的唐奕琦（圖）遭控是騙砲渣男。



圖文／鏡週刊

曾擔任台北市議員鍾佩玲及立委何志偉助理的唐姓男子，遭多名女子指控利用助理身分約砲，卻射後不理，還會對女生性騷擾，是個不折不扣的渣男，更誇張的是，被害者還包括19歲的女學生及台北市政府官員的女兒。雖然唐今年8月已辭去鍾佩玲助理的職務，但傳出轉戰新北市政治圈，為了避免其他女生受害，4名被害女子決定挺身而出，踢爆他的惡行。

唐的前室友D小姐告訴本刊，三年多前，今年33歲的唐奕琦在推特主動私訊她，二人開始互有往來，「當時唐自稱何志偉助理，認識沒多久，他就約我到摩鐵開房間，當時我對他也有好感，所以答應跟他發生關係。」

▼唐男曾在台北市議員鍾佩玲服務處任職，今年8月底請辭。

▼唐男3年前加入立委何志偉團隊，擔任國會助理。

之後，唐男約D小姐同居，二人每週固定「連結」一次，但每當D小姐想確認她與唐的關係時，唐總是呼嚨帶過，甚至提議二人不妨以「開放式關係」交往，也就是容許對方有其他性伴侶，讓D小姐最感錯愕的是，今年8月某天，唐突然要求D小姐搬離住處，她才驚覺原來唐僅將她視為洩欲的砲友。

D小姐告訴本刊：「同居期間，我一直問他有沒有交女朋友？他都否認，後來我才知道，其實我們同居沒多久，他就交了新女友，雖然他沒給過我承諾，但過去幾個月，他用拖延方式打迷糊仗，我為了他付出金錢、肉體跟時間，最後卻被淨身出戶！」

▼唐男曾向心儀的女生表示，跟19歲女學生約砲，感覺好像在犯罪。



另一名19歲的女學生小芝（化名）也指控唐利用民代助理的身分，營造暖男形象，但發生關係後就態度丕變，射後不理。

小芝說：「我在推特上放辣照，他主動向我搭訕，時常關心我。某天我和家人吵架後離家出走，之後打電話給唐，當時人在苗栗的他，立刻北上找我，得知我沒有地方落腳，他就提議去摩鐵住一晚，那時我精神狀況不好，又很無助，所以就勉強答應，還迷迷糊糊地跟他發生關係。」

沒想到，完事後唐將她載到捷運站就匆匆離去，小芝這才驚覺，原來先前那些暖男般的關懷，目的只是想騙她上床。

不僅如此，唐奕琦2018年在政大讀研究所時，也傳出性騷擾女網友的醜聞。受害女網友小香（化名）表示，某天唐聯絡她，說他辭去助理一職，要到飯店開房間慰勞自己，還告訴小香可以到飯店找他聊天、泡澡。

小香前往飯店赴約，二人在沙發上聊天，唐突然伸手搭她的肩，嚇得她出言制止，唐才停手。小香說：「之後唐問我可不可以跟他發生關係，我拒絕。沒想到他卻慢慢靠近我，還用生殖器頂我的背。」事後小香向政大申訴，但因證據不足，最後不了了之。

▼唐男（左）多次邀約台北市府官員的女兒萍萍（右）吃飯，趁機言語性騷擾。

▼唐男常利用民代助理的身分，在網路上搭訕女生。



另一名同樣遭唐性騷擾的女子萍萍（化名）告訴本刊，某晚吃完飯，唐說要帶她去一個地方，結果把她載到故宮旁的停車場，現場一片漆黑、四下無人，這時，唐問她：「妳不是欲望很強嗎？」還想對她毛手毛腳。

D小姐等受害女子告訴本刊，唐奕琦雖已辭去鍾佩玲助理的職務，但仍在政治圈遊走，外傳他目前幫一名新北市的政治人物經營基層及網路社群，呼籲大家提高警覺，千萬不要受騙。

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