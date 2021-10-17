何志偉挺黃國書「勇於面對是成熟的表現」　盼持續與民進黨團作戰

▲民進黨立委何志偉 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委黃國書今（17）日凌晨於臉書坦承，過去曾當過國民黨線民，未來將承擔政治責任，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，在本屆任期屆滿後不再尋求連任。對此，民進黨立委何志偉透過臉書表示，「國書委員勇於承認與面對，這是成熟的表現。」

黃國書被媒體爆料，曾是「國民黨線民」，遭黨內新潮流除名。對此，黃國書坦言，「是的，我在大學時代，曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，那是30年前戒嚴時期的一段塵封往事。大學時認識了反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題。」

黃國書表示，從政後他努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖，過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力，因此宣布，即日起將退出民進黨、退出黨團運作，而選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，本人將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務，謝謝大家的關心。

對此，何志偉要對黃國書表達敬意，願意面對自己的過去，是一件需要勇氣的事，黨國造成的血淚，國書委員勇於承認與面對，這是成熟的表現。

何志偉也希望，黃國書未來能持續跟民進黨團一起作戰，他在立院的表現大家有目共睹，即使退出黨團運作，大家還是在立院的同事，許多的事情還能繼續努力。

此外，何志偉也強調，這件事反映著一個時代的大悲劇。在當年的威權恐怖氣氛之下，每個人可能都有自己的身不由己之處。我們要問的是，轉型正義要面對的過程，台灣社會是否都準備好了？我們也要問，轉型正義的目標是什麼？中間出現的情緒該如何化解與面對，這是更大更重要的的功課。

何志偉認為，轉型正義的最終目標絕對不是仇恨。而是不要再發生迫害 。人民可以自由的、好好的過生活。

其他人也看了這些新聞...

► 綠委黃國書認了曾當「國民黨線民」 宣布退出民進黨