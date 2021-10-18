▲2021新北學生影像新星獎，紀錄片《未泯》奪最大獎。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府主辦的「2021新北市學生影像新星獎」，17日在電幻1號所以線上直播方式舉辦頒獎典禮，共選出22組得獎作品，最大獎「超級新星獎」由國立臺灣藝術大學葉家辰執導的紀錄片《未泯》奪得，榮獲40萬元獎金，也是學生影像新星獎舉辦以來首次由紀錄片獲得首獎。

《未泯》描繪詩人羅義皇的生活經歷與人生境遇，多次入獄的他卻在獄中獲得林榮三文學獎的肯定，在迷茫焦慮的生活中找到寫作的養分。本片導演以充滿力道的長鏡頭凝視，自然卻深刻的呈現主角的孤獨與憂傷，讓觀眾同理角色的心境，呈現紀錄片最真實的情感面向，實屬佳作。

代表新北市影像特色的「新北精神獎」由臺北藝術大學團隊製作的動畫片《我回來了》獲得，這部以停格偶動畫創作的作品，用架空的幻想世界探討核能議題，用精緻的場景重現新北市特有的街道風景，更重要的是展現對環境、家鄉的愛護與情感。

今年最佳劇情片由朝陽科大的《腸躁男孩》獲得，最佳紀錄片則是政治大學拍攝馬祖角力選手的作品《對摔》，最佳動畫片為南藝大的手繪動畫《水中的女孩》，而臺藝大外籍生Luca Bonaccorsi的作品《fear of flying》則獲最佳實驗片；專屬高中以下創作的「種子新星獎」，由師大附中的《沉溺》、新莊高中的《我不知道風是在哪一個方向吹》，以及彰化縣大同國中的《夢境》獲得。

評審團表示，得獎作品都展現了當代學生創作不斷突破框架的視野及細緻的觀察，呈現出學生操作影像敘事的高度技巧，也預見未來臺灣影視的發展趨勢。

文化局長龔雅雯指出，今年因為疫情改以線上方式舉辦頒獎典禮，首次讓同學們用直播及視訊方式參與，也體現了影像能夠穿越時空限制的特性，展現新星獎鼓勵多元、創新式語言的宗旨；期待新北市能夠成為各位同學創作的起點，帶著這份榮耀持續走向未來，走向國際。

龔雅雯表示，今年所有入圍作品，將會在10月23日至31日於府中15舉辦「新星影展」放映，讓大家能夠一睹精彩的學生電影創作，歡迎各位影迷臉書搜尋「新北市學生影像新星獎」線上預約。

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