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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉曾撂最後一次幫你　曝陳柏惟「沒答應的那件事」展現本性

▲▼邱威傑力挺「3Q」陳柏惟。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

▲邱威傑力挺「3Q」陳柏惟。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

記者黃巈禾／台北報導

台北市議員邱威傑（呱吉）和台灣基進立委陳柏惟友好，先前陳柏惟在立法院要求全程以台語質詢國防部長邱國正，引發爭議，當時邱威傑就力挺陳柏惟。如今，陳柏惟罷免案23日進行投票，邱威傑17日在臉書表態力挺陳柏惟，並談及兩人一段往事。

邱威傑表示，2019年8月，和老婆去葡萄牙度假前，陳柏惟在高雄舉辦惜別晚會，作為前進台中競選立委的一次重大造勢活動。現場冠蓋雲集，許多政治人物都到場助陣，但他因為早就安排好與老婆的旅遊活動，只好婉拒，當時很擔心陳柏惟會為了勝選做一件他個人在潔癖上不太能接受的事情，他還私下警告「你要是這麼做我會跟你絕交喔」，這件事是什麼不重要，甚至也不是很嚴重的行為，只是他單方面討厭而已，他的理智甚至告訴他陳柏惟這麼做才正常。

邱威傑指出，到了陳柏惟惜別晚會前一週，陳柏惟問他是否可以幫錄影片，放在惜別晚會上作為助陣與讚聲之用，陳柏惟說「但是有件事情我必須先跟你說，你不希望我做的那件事，我最後還是答應了，你會介意嗎？」他當下有點錯愕，理智的他知道這沒什麼大不了，是他這個政治外行人在那邊「雞雞歪歪」，人家是要去台中打贏顏寬恒，這麼困難的任務當然要爭取更多的支持與幫助，「好啦，我沒差啦，我上次只是說說而已。」當下這樣回答對方。

邱威傑提到，那天晚上11點錄製那段讚聲的影片，那天工作特別忙，壓力很大，錄製過程也不順利，好不容易錄完時，有點怒氣攻心，竟然在影片最後附加一段話「你可以剪掉這段，但是我跟你講，這是我最後一次幫你！」第二天就和老婆飛去葡萄牙，旅程又發生一些波折，導致他無心看任何私訊，陳柏惟在惜別晚會前一天有傳一些訊息過來，他也未讀未回。

邱威傑提及，一直到快要從葡萄牙飛回台北時，才點開陳柏惟頭像看看說了什麼，陳柏惟說很抱歉讓他有這樣的感受，那件事情不會做了，但因為一直聯絡不上他，所以在無法了解他想法的情況下，決定尊重他的感受為優先，不放上那段讚聲的影片，後來在呱吉電台EP29說了這段故事，告訴所有陳柏惟的支持者為什麼那天看不到他為陳柏惟錄的影片，也告訴觀眾為什麼支持陳柏惟。

邱威傑表示，一向認為人性是不會變的，不論怎麼用禮貌或教養偽裝，一個人面對困難時，本性就會取代理智而呈現出最可怕的面貌，「那次陳柏惟讓我知道他是一個可以對抗誘惑的人，也是一個真正的朋友。在政治領域我會公開聲稱是朋友的人不少，許多造勢場合我都說過類似的話，但是只有極少數是真的會在下班後一起吃個飯，會在困難的時候互相打氣的好朋友，而陳柏惟就是其中一個」。

邱威傑指出，「那件他最後沒答應的事情，也在日後給他一些負面的影響吧，讓他多了一些敵人，少了一些朋友。在媒體與社群鋪天蓋地的用各種虛虛實實的新聞與評論給他抹上醜陋的顏色時，我想就有些人趁機偷踹了一腳。但不論別人怎麼說，我仍然很確定他是一個我願意信賴的政治人物。」

邱威傑還說，都說不要比爛，但問政的表現總是可以比較的，公督盟過去三個會期，就有兩次評鑑他是優良立委，遠比許多同期立委優秀，也比實質競爭對手要好，「而無法評鑑的人格我願意相信，我也希望你們相信。我反對罷免陳柏惟，我也希望你們一樣」。　

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