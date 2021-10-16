市售「截切水果盒」營養素會流失？　專家揭3關鍵：保存要注意

▲北農表示，截切水果盒經適當處理環境與低溫冷藏，營養含量與完整的水果差異不大。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

現代人三餐大多外食，連吃水果也都習慣走進便利商店或水果行，帶走切好的一整盒水果，不過，水果一切開是否營養素就會馬上流失？台北農產表示，其實不會，且營養含量跟完整的水果差異不大，真正會流失的狀態則取決於3狀態。

市面上不少店家販售「截切水果盒」，但沒有現切現吃，究竟這些水果還能有足夠的營養？台北農產說明，營養素不會馬上流失，經過適當的處理環境與低溫冷藏，營養含量與完整的水果差異不大。

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台北農產進一步指出，營養流失狀態有較大的關係包含「水果本身特性」、「處理/保存條件」 ，和「保存時間長短」3狀況。而外觀劣化會早於營養成分大量流失，也能作為評估的標準，因此，不管是完整的水果或截切水果都很好。台北農產提醒，保存時只要注意是否有密封包裝、低溫冷藏，就可以減緩營養流失，但採購時仍建議少量多樣，盡量在1週內食用完畢，避免受到其它汙染。

另外，農委會農試所提到，蔬果種類多元，保存要依特性選擇適合的環境，並留意居家可提供的冰箱容量及貯藏環境，將蔬果簡單分為耐低溫與不耐低溫兩類。

農試所表示，耐低溫的蔬菜有葉菜類、豆菜類、果菜類及瓜菜類，耐低溫的水果有桃、番石榴、紅龍果等，但要特別注意，有些水果雖耐低溫，在放入冰箱前，要先放在通風良好的室溫後熟，等果實轉變成適當的風味後，才可以低溫冷藏，如洋香瓜、木瓜、芒果等。不耐低溫的蔬果，可置於通風良好的室溫環境即可，例如甘藷（地瓜）、南瓜、洋蔥、蒜頭及香蕉等，因為過低的溫度可能會讓這些蔬果凍傷，果實細胞因低溫導致細胞膜受損與代謝異常，導致果皮褐化、果肉凹陷、果實不後熟及味道改變等情形。