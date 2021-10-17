快訊／1大3小仍失蹤　侯友宜曝虎豹潭搜救進度：很困難

▲虎豹潭搜救畫面，警消在水深及腰的水域，以長竹竿試探並撥開水中雜物搜索。（圖／記者游宗樺攝）

記者徐政璿／台北報導

新北雙溪虎豹潭16日下午溪水暴漲，導致「大方體驗自然營隊」6名大人及孩童遭沖走失蹤，17日上午尋獲2具遺體，一人身分是45歲鍾姓男子，另1人則疑似為9歲的蔡姓女童，目前仍有1大3小仍失蹤，稍早新北市長侯友宜也在現場說明最新救援情形。

侯友宜表示，女童被發現是在三水潭料角坑23號附近，男子是在梳子壩案發地點的下游將近6、7公尺，2人到院前無呼吸心跳，我們會去做好身分的判定。

針對搜救困難點，侯友宜指出，目前救生艇在湖面還可以，但是在湍急的溪流裡面確實救生艇很難發揮功能，所以必須要靠著大批人力沿著溪流兩邊，同仁下去的時候都還要綁救生索，還要拿著深的竹竿去試圖撈取看有沒有發現失聯者。

侯友宜說，搜救確實是很困難，尤其山上的雨勢還是不停，所以這裡面我們的同仁辛苦，不過再怎麼辛苦我們一定要完成任務把失聯、失蹤的都逐一地把他找回來，給市民來做一個報告。

至於動員多少人力？侯友宜表示，昨天動用了112人，因為夜間的搜索確實非常的困難，昨天又下豪大雨溪水更暴漲搜救非常困難，今早動用了256個警消同仁，以及15艘的救生艇、5台空拍機，都希望能夠用最快的速度找到、搶救生還者。