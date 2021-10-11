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進入秋冬揚塵好發期　掌握空品資下載揚塵一把罩APP

▲環保局人員，向民眾推廣揚塵一把罩APP。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局人員，向民眾推廣揚塵一把罩APP。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著進入秋冬季節，東北季風逐漸增強，強勁風勢容易造成河川或街道揚塵，進而影響空氣品質，台東縣環保局表示，民眾可透過手機下載該局所開發的APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/），即時掌握最新空氣品質資訊，也可提前做好居家及自身揚塵防護措施。

台東縣政府表示，這幾天因東北季風增強，卑南溪砂石裸露之河床較易造成揚塵，台東環保局自8月起即加速修復沖毀之水覆蓋區域，目前已達8成面積，並增加鄰近卑南溪市區道路街道洗灑頻率，希望讓民眾在今年秋冬2季受揚塵影響機率降至最低，但河川揚塵屬自然現象，也再次提醒民眾，可隨時關注APP空氣品質預報資訊，提早做好居家防護及自我保護措施，降低揚塵對身體的傷害。

環保局說明，揚塵一把罩APP及網站上具備有24小時及48小時候預報揚塵警訊之功能，在良好情況下燈號顏色為綠燈，輕度、中度及重度影響分別為黃燈、橘燈及紅燈，由於是預先發佈，民眾可在有揚塵之虞時，避免曝曬衣物、食品或安排戶外活動，並且提前緊閉門窗，相當方便及實用，且經統計準確率有9成以上，歡迎民眾多加利用。

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