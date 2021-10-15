明晚變天！北台轉溼冷瞬跌7°C　入秋首次大降溫「風力超越輕颱」

▲周末受到東北風影響，北台灣氣溫明顯下降。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

南方雲系西移，今日到明日上半天天氣回穩，各地多雲到晴，東半部、大台北山區偶雨，中南部留意午後雷雨。明午後東北風增強，為入秋以來首次受北邊高壓影響的冷空氣，北部、東半部低溫下探20度，白天高溫下降7度，降雨機率也會提高，另沿海空曠地區、外島有9到11級強陣風，將超過輕度颱風的8級風標準。

氣象局預報員徐仲毅表示，南方雲系西移遠離台灣，水氣逐漸減少中，天氣維持穩定至明日上午，台灣各地多雲到晴，只有東半部、大台北山區偶爾飄雨，中南部則要留意午後雷陣雨。

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受到北邊高壓影響，明天下半天起東北風增強，北台灣溫度降幅明顯，北部、東北部今日白天高溫30度，到了明午後高溫下降至25度以下，高溫降幅約6、7度，近日低溫則約23到25度，明午後至周一清晨的早晚低溫則約20度。

▲周六下半天開始北方冷高壓影響，北台灣天氣轉變。（圖／氣象局）

南部受到東北風影響較小，周末兩天白天高溫仍有30度，但是低溫也會下降，早晚感受較涼，要注意日夜溫差大，早出晚歸者須特別留意。

在降雨方面，明天午後東北風增強，迎風面的北部、東半部降雨機率增加，北部、東北部明晚到周日可能有局部大雨，另台南以北、東半部、綠島、蘭嶼等處有9到11級強陣風，海面風浪也會增大，今天東南部、綠島、蘭嶼、恆春半島；明天北部、東半部、馬祖都會有長浪發生。

徐仲毅表示，本次冷空氣為入秋以來首次受到北邊高壓影響的東北風，且會帶來7到9級強陣風，沿海空曠地區、外島還可能出現9到11級強陣風，相比輕度颱風風力標準為8級風，屆時將會持續觀察，適時發布陸上強風警報。

▲台灣附近水氣少，今日降雨趨緩。（圖／氣象局）