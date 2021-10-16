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林智堅曝大新竹合併原因　「佩服楊文科遠見」一起讓台灣再升級

▲▼大新竹當好協會。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲大新竹當好協會。（圖／翻攝林智堅臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新竹市長林智堅日前拋出大新竹合併議題，引起朝野熱議。林智堅16日解釋，大新竹是創新的科技城市，因此其合併有急迫性、正當性與合理性，「大新竹不只是要做竹科的後盾，更要讓台灣再次升級」。

林智堅今天在臉書PO文表示，當代已經不是國家與國家之間的競爭，而是城市之間的競逐，大新竹有可能成為新的城市典範，創造出新型態的大都市生活，包括宜居、永續與創新的城市，這幾個未來關鍵挑戰，大新竹都可以扮演重要的角色。

林智堅強調，大新竹就像美國的西雅圖，是個創新的科技城市，更是台灣的戰略城市，因此，大新竹合併升格也有急迫性、正當性與合理性，如果錯過了，就要在等下個4年，但，國際之間的產業與城市競爭沒辦法等。

林智堅解釋，從台積電的邏輯製程演進來看，2014年20奈米製程量產，2017年10奈米製程量產，5奈米先進製程在2020年量產，4奈米及3奈米製程技術，也預計在2022年下半年開始量產，更加快2奈米廠的擴建，台積電加快研發、擴廠的布局，大新竹不只是要做竹科的後盾，更要讓台灣再次升級。

林智堅表示，大新竹合併升格不只獲得56%的縣民、市民支持，也有近6成的國人肯定竹竹合併升格，「我也敬佩新竹縣長楊文科的遠見」，不只支持縣市合併，更提出要升格，且提出具體方案，就是修改地方制度法第4條，將直轄市人口從125萬，下修到100萬，「因此，我認為大新竹合併升格，應該要摒棄藍綠、大家分進合擊，讓新竹先行，相同的，如果有意願的城市想要同行，我們也樂見其成」。

林智堅呼籲，大新竹合併升格後將有無限可能，如果大家都支持也認同大新竹的升格，就不要用各種技術性理由阻擋，因為大新竹應該也值得更好。他也向新竹市民、縣民朋友展開溫情喊話，表示現在已經來到歷史關鍵的時刻，讓大家一起用行動，把新竹的歷史，翻到下一頁，還引用他喜歡的一首歌，五月天「倔強」的歌詞和大家分享：「愛我的人別緊張，我的固執很善良，我的手越骯髒，眼神越是發光....逆風的方向更適合飛翔」。

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