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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他指「竹竹併林智堅不會贏」　柯建銘：大家都政治盤算怎麼只講我們

▲▼林光華（左）、柯建銘（中）。（圖／台灣客社提供）

▲林光華（左）、柯建銘（中）。（圖／台灣客社提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹縣市合併議題持續延燒，民進黨籍的新竹縣前縣長林光華12日表示，外界批評新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併充滿政治算計，但實際上，「如果竹竹合併，當選的絕對不會是林智堅」；民進黨立院黨團總召柯建銘則說，「現在不用談誰贏的問題」，合併升格這是要做的事，不去算誰會贏、誰不會贏，這是無法迴避的責任。

本土社團台灣客社今天上午舉辦「竹竹合併座談會」，由台灣客社社長陳彩仁主持，邀請柯建銘、林光華、時代力量立委邱顯智、前立委吳宜臻與談。

林光華表示，他早在20幾年前就提出新竹縣市合併議題，當時台北市、高雄市兩個院轄市就佔了全國42％的統籌分配款，其他21縣市分配其他，實在不合理；在擔任民進黨團總召時，也想修《財政收支劃分法》來解決問題，但當年民進黨在立法院是少數，因此，既然現在民進黨已第二次擁有超過3分之2席次，應該先修《財政收支劃分法》，讓縣市資源分配能夠公平、正義、合理。

林光華表示，新竹縣、新竹市當初是因為閩南、客家而分家，現在要合回去，應有更好的構想；最近總統蔡英文曾向他徵詢看法，他則說，現在已經進入第二任期，應該要有國家大政的高度，包括當年的國土規劃如何實行，要不要竹竹先行等。

林光華直言，外界批評林智堅拋出竹竹合併充滿政治算計，但他要坦白說，「如果竹竹合併，當選的絕對不會是林智堅」，因為這裡面還有台灣民眾黨、時代力量等政黨介入，新竹縣市議會都有國民黨勢力，甚至在新竹縣議會連勞動黨都有一席之地，「坦白講，民進黨明年這一仗很難打」

柯建銘說，林智堅最早拋出「大新竹合併」，但先講合併升格的是新竹縣長楊文科，「他（楊文科）算說他穩贏的嘛」，所以大家不要抹黑說林智堅是為了個人未來出路，或民進黨充滿政治計算；不過，林光華說「贏的人絕對不是林智堅」言之過早，現在不用談誰贏的問題，民進黨過去在新竹縣市非常辛苦地經營，從國民黨8成、民進黨2成打到後來林智堅連任獲得約50%支持，沒有這麼簡單。

柯建銘強調，政治這件事情非常簡單，對的事情就去拼、要得到民意支持，這才是正辦，現在國民黨集體主張「竹竹苗合併升格」，因為這代表國民黨200%以上會贏的，「大家都是在做政治盤算，怎麼只講到我們林智堅在做政治盤算呢？」

此外，時代力量立委邱顯智表示，2010年馬政府讓台北縣升格成新北市，而沒有國土通盤規劃，導致新竹縣、苗栗縣等地區資源比較少，變成「一個台灣兩個世界」，直到今天台灣都還為此付出代價；縣市升格應該通盤思考，不應該為了一縣、一市修法，倘若修《地方制度法》調降直轄市人口門檻為100萬，未來直轄市將會比非直轄的縣還要多，更加深縣市城鄉差距。

邱顯智說，新竹縣、新竹市、苗栗縣因為距離非常近，已經形成「竹竹苗生活圈」，如果只談竹竹合併，苗栗不要加進來，將使苗栗縣成為台北至台中唯一一個非直轄市的縣市，恐讓苗栗進一步被邊緣化。

邱顯智呼籲，應該廢除直轄市、非直轄市差別，比照德國經驗，讓每個縣市都一樣大，都可以參加行政院會，並處理《財政收支劃分法》修法及「行政區劃程序法」立法，由下而上通盤整併台灣的行政區劃。

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