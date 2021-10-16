陳修將吃醋爆殺小三　正宮力挺凶警「我老公不可能殺人」

▲陳修將(中)被收押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

陳修將疑似因感情及債務糾紛，8日帶著胡姓女友住進摩鐵躲避，直到15日凌晨開車載滿身瘀青的胡女至急診室就醫，而胡女到院前已死亡，由於胡女傷勢異常，身上又有不明炭味，疑遭人毆打，院方隨即報警處理，檢警當場將陳修將逮捕，偵訊至深夜被收押禁見，因此重挫她愛家愛妻形象。

回顧案情，陳修將10月8日帶著胡女住進摩鐵躲避，直到15日凌晨開車載滿身瘀青的胡女至急診室就醫，而胡女到院前已死亡，由於胡女傷勢異常，身上又有不明炭味，疑遭人毆打，院方隨即報警處理，檢警當場將陳修將逮捕，全案曝光，起初，陳修將否認犯案，直到晚間偵訊後，才坦承有徒手拉扯胡女的頭髮撞擊進而導致死亡。

▲陳修將胡姓女友送醫。（圖／民眾提供）

據悉，陳修將妻子起初還不相信摯愛的丈夫會殺人，昨日，檢警認為陳修將涉殺人罪嫌，警方對他上銬經過葬儀社時，陳妻與員工都在葬儀社內，當時，陳一直否認有殺人，陳妻還當場嗆聲「他不可能殺人」、還頻頻轉頭對妻子「我要是出事了，我妻子要怎麼辦」，愛妻愛女的形象讓人無法想像他真的會有小三。

陳修將與妻子一同租屋在和美，也是晴光禮儀公司所在地，由於隔壁住家重新整修，附近鄰居這2年來極少看到倆夫妻返家，大門也深鎖，偶爾才會看到陳修將把車牽回家，但他也幾乎不與鄰居打招呼。

▲胡女最後的身影。（圖／民眾提供）

而陳修將與胡女出雙入對的事情，早在鄰里間傳開，甚至有地方人士曾經告誡他，「在這樣下去早晚會出事」，要他務必愛惜羽毛，但陳修將早已司空見慣，不把這些話當一回事，也大膽的將胡女帶回埔心鄉的汽車旅館同居，每日花費1980元租房，由於陳修將的晴光禮儀公司就在一旁，離胡女居住的汽車旅館距離不到200公尺，處理禮儀社事宜、也方便近看胡女。

據胡女弟弟說，陳修將與姊姊(胡女)的關係，已經有長達2年時間，就連正宮也知情，雙方都保持緘默，但最近陳修將懷疑胡女與他的好兄弟有曖昧，3人為此鬧得不可開交，脾氣火爆的陳修將更頻頻動手毆打胡女，沒想到卻因此魂斷汽車旅館。

▲胡女與弟弟合影。（圖／胡女弟弟提供）

「76行者」發言人王微君說，因為疫情的關係已經有3個月都沒有見到陳修將，發生這樣的事真的很震驚，再看到媒體報導，陳修將的出事疑似與716行者捐款有關，讓她真的頗無奈又傻眼，並強調，真的不應該利用案件藉題發揮。

王薇君強調，76行者的捐款，善款全部捐入兒權協會帳戶，1100多萬元善款全部都在帳戶中，所以跟陳修將的債務糾紛無關，帳戶中的善款，政府都可以查得到，所以完全不符合邏輯，這都是協會是公款，不能私自挪用，這都有明細可以佐證，真的不可能，至於陳修將與胡女的關係，為個人私領域部分，她不清楚。