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陳時中聽音樂會「沒坐貴賓席」　施景中曬女兒對話！網見2字被甜翻

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Jin-Chung Shih）

▲女兒說，「陳時中耶胖胖！」（圖／翻攝自Facebook／Jin-Chung Shih）

記者曾筠淇／綜合報導

台大醫院婦產科名醫施景中昨（15）日發文表示，女兒昨晚去聽音樂會，正巧遇到陳時中，想不到對方竟是坐在第四排，「沒有坐在最前面的貴賓席。」貼文曝光後，立刻引發網友熱議，而施景中與女兒對話中的「胖胖」2字也意外掀起關注。

施景中在臉書上貼文，提到他昨天吃晚餐時，在聽音樂會的女兒傳了張照片給他，原來，「陳時中部長坐在她附近，身穿西裝，和我們平常記者會看到的樣子不同。」

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施景中說，陳時中聽音樂會並沒有坐在最前面的貴賓席，和她女兒一樣坐在後頭，「女兒後來補充，是第四排」。中場休息時，女兒走向陳時中要求合照，對方欣然同意；後來看到王必勝同樣在場，兩人也開心合照。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

此外，從施景中與女兒的對話中可見，女兒傳了陳時中的側面照並寫道「陳時中耶胖胖！」施景中則回「他太太是音樂家。」女兒對話框裡的「胖胖2字」引發關注，施景中則透露「對話裡面的胖胖是女兒叫我的暱稱。」

貼文一出，網友紛紛留言表示，「我也好想遇到阿中部長」、「哇沒有坐貴賓席欸」、「羨慕看到阿中部長，父女感情很好，真棒」、「我也想遇見阿中部長，有機會當面說聲謝謝」。

也有不少人針對「胖胖」2字回應，「胖胖～好親切的叫法喔」、「我女兒也叫我小胖哈哈」、「胖胖真的超親密的，我也這樣叫我兒子」、「胖胖也太可愛」、「哈哈哈哈胖胖，好甜蜜喔」、「女兒叫爸爸胖胖也太可愛」、「叫爸爸胖胖，感覺好有愛」。

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