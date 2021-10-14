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全家「濃靜岡抹茶拿鐵」直輸道地日本風情　細緻研磨「香醇尾韻回甘」

▲▼ 全家抹茶 。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲無法出國又太懷念日本抹茶滋味怎麼辦？現在只要走進全家點一杯私品茶的「濃靜岡抹茶拿鐵」就能一秒回味。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

真的好想去日本！漫步在乾淨整潔、井然有序的街道，走進青山綠水悠然舒適的大自然中，當然還有絕不能錯過的各種日本美食，尤其是「刻在我心底的名字」那令人超級懷念的「抹茶香」，細緻清新的茶味，再搭配上順口不膩的牛奶，就是赴日旅遊必喝經典。現在想喝日本抹茶不用真的飛到日本，全家私品茶推出「濃靜岡抹茶拿鐵」升級版，茶粉採用低溫、慢速研磨，保留靜岡茶葉深邃香氣，甜度特別調整比過去減少10%，不過度死甜，反而加倍突顯茶香，完美呈現道地日本抹茶風味，滿足每個抹茶魂內心深處的渴望。

▲▼ 全家抹茶 。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲日本直輸的全家私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」，減糖襯托自然茶奶香氣，讓人天天都想喝。

雖然日本旅遊開放日還遙遙無期，但全家私品茶搶先把靜岡抹茶原汁原味搬來台灣。全家私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」的茶葉產區來自有日本第一茶鄉美譽的靜岡縣，茶葉在多火山和溫泉的地形上成長，受南阿爾卑斯山水源、大井川的清水灌溉，朝夕時河霧壟罩，豐富水資源孕育出滋味深遠悠長的好茶。日本直輸的靜岡抹茶粉是經日本原裝進口機型仿日式石臼研磨工法製成，全家表示此法讓茶粉更細緻度，輕輕攪拌就能融化，大大降低喝到顆粒粉末感的機會。沖泡後芳香工氣息立刻竄入鼻間，茶體入口滑順、口感甘潤，再搭配上濃郁的牛奶香，自然茶香香氣令人心情放鬆沉穩，醇厚奶香則帶來活潑風味，宛如置身靜岡品味在地純正抹茶拿鐵。

▲▼ 全家抹茶 。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲全家「濃靜岡抹茶拿鐵」升級茶粉細緻度，讓沖泡後口感更絲滑。

無添加香料的全家私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」，真實體現靜岡抹茶天然風味，獲得網友一片好評，更有網友反應，這款茶品最特別的是在於擁有靜岡抹茶的特色口感「帶有具海苔味的抹茶香」，卻不必擔心喝起來有濃厚苦味，而是保有真正靜岡抹茶令人激賞的微苦前味、後味回甘的溫潤口感，簡直就像把靜岡抹茶茶園搬到全家一樣。新「濃靜岡抹茶拿鐵」降低甜度，不僅更符合現代人追求健康的想法，舌尖更能嚐出自然抹茶茶香以及鮮甜奶香，讓「濃靜岡抹茶拿鐵」透過味覺表現帶領你穿越回到那年去的日本，重溫旅程中的美好記憶。

▲▼ 全家抹茶 。（圖／記者周宸亘攝，後製）

▲全家「濃靜岡抹茶拿鐵」茶奶交會，融合出印象中完美的日本道地風味。

全家私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵」即日起至10/19，推出會員嚐鮮價49元，只需銅板價就能天天偽出國，聞著優雅茶香、啜飲回甘尾韻，彷彿身在日本街頭；在家隨手沖泡一包，抹茶香氣瞬間讓家變成當年住的那間日本旅店，在寧靜雅致氣氛之中慢慢品嚐茶奶交融的歲月靜好，沖泡粉包單包原價39元，現購10入只要249元。秋冬轉眼已至，氣溫冷熱不定，無論是冰涼飲用，或是天氣轉涼後來一杯熱熱喝溫暖身心；在還不能去日本的日子裡，無時無刻、隨時隨地走進全家，一杯「濃靜岡抹茶拿鐵」讓人一解思旅之苦，每一口都是幸福。

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關鍵字：

全家濃靜岡抹茶拿鐵沖泡日本茶粉研磨減糖

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