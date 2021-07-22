失業男流浪街頭餓整天躺地下道　忍不住問警：有沒有吃的？

▲台中一名男子因為疫情失業，流浪街頭多日未食，暖警伸出援手。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中警三分局獲報中興大學女生宿舍旁的地下道有個流浪漢，全身邋遢，擔心會對夜歸女學生不利，員警當天晚間11點到場發現，30歲楊姓男子原在工地打工，受到疫情影響被裁員，半年來過著有一餐沒一餐的日子，原本向店家乞討還要得到食物，如今也因疫情沒開店，楊男當天連一粒米也沒吃，員警除了提供熱騰騰麵條和飲料之外，也鼓勵他等待疫情好轉後好好找份工作。

正義派出所巡佐林錫井、警員王鵬翔日前晚間前往興大女生宿舍旁的地下道查詢形跡可疑人士，一到現場，躺在地下道出口的楊男第一句話，就是詢問是否有東西吃，他已一整天沒吃任何食物了。

據了解，楊男原本是在工地工作，受到疫情影響失業，又因腳傷舊疾復發，無法從事勞動工作只好淪為街友，平時向店家或是超商乞討食物還能果腹度日，然而三級警戒後，許多店家不是提早打烊就是未開店營業，連超商也不再供應，他這段日子常是有一餐沒一餐的。

員警見當時已近深夜，於是到附近超商協調提供熱騰騰的義大利麵、吐司等食品，林錫井也自掏腰包購買飲料讓他飽餐一頓，助其度過難關，林鼓勵他還這麼年輕，待疫情好轉後，要找一份適宜的工作好好生活，對於員警的協助與打氣，楊姓男子一再表示感謝。

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