台中「胎哥鬼」抓到了！專挑正妹火噴檳榔汁　落網詭辯：吐歪

▲▼台中出現專挑正妹噴檳榔汁的變態男子，所長江清萬（左2）向受害女子說明偵辦進度。（圖／黃守達提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名29歲蘇姓男子日前騎車行經西區中興街附近，朝多名正妹小腿吐檳榔汁，正妹嚇得花容失色，來不及記下車牌，事後不但將照片po上網請大家肉搜，還去報警、尋求市議員黃守達協助，警方獲報後根據路口監視器以車追人，短短2小時即掌握對象，蘇男坦承犯行，但辯稱是要吐地上，不小心才吐到小腿。

「等我轉身時 那個人已經騎走了」、「整個出門的好心情完全都沒有了」、「胎哥兼不衛生」、「無敵沒水準」、「希望有好心人能肉搜出來」，1名正妹日前行走在西區中興街時，小腿肚突然被吐上檳榔汁，噁心至極，正妹當場驚嚇不已，並表示只想快點處理掉，也忘記要拍照，嫌疑人特徵更是不清楚，直到隔天才恢復鎮靜去報警。

黃守達指出，目前已知有3名女子受害，警方受理後，根據機車特徵和調閱路口監視器，短短2小時已掌握嫌犯身分，嫌犯此舉可能觸犯《社會秩序維護法》第91條第1款與《刑法》第354條的「毀損罪」；即便未汙損財物，依《廢棄物清理法》第27條，隨地吐檳榔汁的行為也可依法開罰。

警方表示，嫌犯是未婚29歲的蘇姓男子，受害女子有3人，另2人是穿長褲和長裙，蘇男坦承是他吐檳榔汁，但是不小心吐到別人的小腿，全案依毀損罪嫌送辦。

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