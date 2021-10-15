城中城最後碳化男DNA出爐！46死已44人確認身分　2女遺體不明

▲高雄城中城住戶被緊急送醫。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳以昇／高雄報導

高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，造成46人不幸命喪火窟，其中2人因為遺體遭火燒成碳化，無法辨別，警方鑑識人員採集DNA鑑定後，15日上午先驗出一名女性遺體的身份，下午再確認另一名男性焦屍身份，目前46人有44名已確認身份，但有2名女子身份未明，自昨晚漏夜相驗至今，已完成42件相驗並核發35人相驗的死亡證明書，另4件家屬也已聯絡上，正準備前往殯儀館指認。

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▼城中城罹難者靈堂 。（圖／記者陳以昇攝，下同）