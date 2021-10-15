熱褲女重返城中城！「捧貓遺體」爆哭：死的不只46人，還有3隻貓

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄城中城14日凌晨發生大火，為近30年來最嚴重的火災事故，釀成46人死亡、41人輕重傷的慘劇，而稍早一名女子返回事故現場，情緒相當激動而她也大喊：「陳市長，死的不是只有46條人命，還有3隻貓」。

▲女子激動大吼：貓也是生命。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

這起駭人的火災發生在14日凌晨2時許，當多數人於睡夢中時，城中城的一樓卻突然炸出火光，接著短短幾秒內整層樓就瞬間陷入火海，劇烈的火勢、濃煙瞬間將整棟大樓給吞沒，而由於該大樓設備老舊、居住在該大樓內的住戶多是年長者、弱勢團體，因此逃生上更加不易，最終釀成46人死亡的悲劇。

針對此案，高雄市長陳其邁與市府團隊於14日晚間鞠躬道歉，並捐出1個月的薪水。此外，稍早一名身穿粉紅色上衣、藍色熱褲的長髮女子和另名藍衣女子返回事故現場，而粉衣女子情緒激動爆哭並一度大吼：「陳市長，死的不是只有人還有動物，不只46條人命，還有3隻貓、3隻貓都是家人，我要救貓，拜託幫我祈禱、拜託還活著、貓也是生命、動物也是生命。」

不過，等到女子上樓取完物品、確認後，卻痛心發覺貓咪全都不幸喪命，而她下樓後難過地捧著貓咪的遺體痛哭表示，「錢財都沒關係，我只是想要貓。」