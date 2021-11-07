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社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛小黃運將怒揮雞毛撢子　騎士怒告傷害+妨害自由

記者張君豪／台北報導

5日上午8時許，台北市松山區南京東路東行方向發生一起機車騎士與計程車的行車糾紛，騎士停靠路旁與小黃司機理論時，遭到計程車駕駛持雞毛撢子攻擊，騎士憤而持行車紀錄器報警求助；警方獲報到場後發現雙方均已離開，依規定通知機車騎士前來說明，騎士憤而提告，警方依規定受理函送計程車司機妨害自由、傷害等罪。

▲林姓司機因怒揮雞毛撢子打中騎士、遭警方依傷害、妨害自由等罪嫌函送。（圖／翻攝臉書八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

▲林姓司機因怒揮雞毛撢子打中騎士、遭警方依傷害、妨害自由等罪嫌函送。（圖／翻攝臉書八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

這起罕見的行車糾紛，係因高姓機車騎士（39歲）與林姓計程車司機在上述時地發生行車糾紛，林男不滿高姓騎士尾隨理論，憤而從車上拿出雞毛撢子揮舞，卻不慎揮打到機車駕駛身上，高姓騎士當場表示，「動手啊！動甚麼手？我都有錄影蒐證，動甚麼手？我會去警察去告你！」

當下有民眾向轄區松山警方報案，但警員到場時衝突雙方均已離開，事後警方依規定通知高姓騎士到警所說明，高男堅持對林姓計程車司機提告傷害、妨害自由等罪。

警方通知小黃司機到案說明，但林姓運將否認揮舞雞毛撢子有打到騎士，「我只揮到他機車坐墊而已」，但由於騎士堅稱林姓司機持撢子揮打到他導致身體紅腫，並認為林男阻止他離開已涉及妨害自由，警方訊後依涉嫌傷害、妨害自由等罪嫌將林男函送台北地檢署偵辦。

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