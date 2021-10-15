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社會 社會焦點 保障人權

1歲女嬰打疫苗「唇發紫全身抽搐」　警開道速送醫搶命

▲張男慌張跑進警所求助。（圖／大園警分局提供）

▲張男慌張跑進警所求助。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區1歲張姓女嬰日前至醫院接種麻疹疫苗，12日突然出現嘴唇發紫、抽搐等嚴重副作用，女嬰雙親嚇壞趕緊開車送醫，途經大園分局埔心派出所時，請求警方幫忙開道期迅速送醫，在員警的鳴笛開道協助下，僅花一半時間即抵達醫院，女嬰在檢查醫治後已無大礙。

▲▼經警方開道迅速將抽搐女嬰送到醫院救治，及時挽回一命。（圖／大園警分局提供）

▲▼經警方開道迅速將抽搐女嬰送到醫院救治，及時挽回一命。（圖／大園警分局提供）

▲▼經警方開道迅速將抽搐女嬰送到醫院救治，及時挽回一命。（圖／大園警分局提供）

大園警方表示，12日中午張姓男子慌慌張張開車進入埔心派出所求助，其1 歲大的女兒突然出現嘴唇發紫、抽搐、翻白眼等情形，男子心急如焚，欲自行開車送往林口長庚醫院檢查，但又擔心途中會遇到塞車延誤就醫，於是請求警方幫忙開道帶路。

警員鄭大維見情況緊急，趕緊駕駛巡邏車協助開道護送女嬰就醫，員警一路鳴笛、開啟警示燈，成功避開中午時段的壅塞車流，讓原本要40分鐘的路程，僅花20分鐘便順利抵達，而女嬰在檢查醫治過後已無大礙，女嬰父親也總算鬆了一口氣。

張男表示，女兒於10月2日接種麻疹疫苗後，直到12日中午，女兒突然出現發燒、抽搐等嚴重副作用，讓他們嚇到不知所措，幸好有員警熱心提供協助，才讓女兒能迅速就醫，非常感謝警方的幫忙。

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