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高中男打疫苗裂肺尖叫！「同學圍觀狂拍」影片爆紅　1天點閱破100萬

▲▼打疫苗裂肺嘶吼　影片萬人觀看：「秒成全校風雲人物」。（圖／翻攝自抖音）

▲學生打疫苗裂肺尖叫，影片爆紅100萬人觀看。（圖／翻攝自抖音）

網搜小組／趙蔡州報導

每個人都有各自超級害怕的東西，一名網友在爆廢公社分享一支影片，內容是一名學生因為害怕打針，在醫護要施打疫苗時，嚇得撕心裂肺的尖叫，一度轉頭想要逃離現場，最後在醫護的安撫下，才終於完成施打作業。影片曝光後瞬間爆紅，短短不到1天，就有超過100多萬人觀看。

影片發生在台北市某一間高中，一名學生在等候接種疫苗時，因為害怕打針相當抗拒，幾秒後更不斷大喊「等一下，先等一下啦」、「不要急，啊啊啊」等語，甚至轉頭起身要逃離現場，但被旁邊的志工及醫護人員拉住，整個過程引起現場所有人注意，旁邊還有許多疑似當事人的朋友，正在用手機錄影。

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所幸經過志工、醫護人員的持續安撫，最終順利完成疫苗施打，但當事人也因為緊張過度，放鬆後癱坐在椅子，志工見狀立刻上前，指揮他進行深呼吸，一邊進行安慰。影片上傳《TikTok》、爆廢公社後立刻在網路爆紅，短短不到1天，就有超過100多萬人觀看，超過5千人留言。

▲▼高中男打疫苗裂肺尖叫！「同學圍觀狂拍」影片爆紅　1天點閱破100萬。（圖／翻攝自爆廢公社、抖音）

▲網友回應。（圖／翻攝自爆廢公社、抖音）

另外有網友把影片轉貼到《爆廢公社》，短短5小時就超過1萬人按讚，6000多人留言，有人說「跟我家柴犬打針時的反應一樣」、「打完針直接變成全校風雲人物」、「我笑到抽搐」、「怎麼有點反差萌」、「我以前也遇過，全身刺龍刺鳳的大哥看到針頭，嚇到臉色發白求饒」、「前世一定是柴犬」。

也有人表示，「每個人都有害怕的東西啦，大家不要笑他」、「就真的很怕打針啊」、「什麼東西都可能有人怕啊，但我以前就有同學怕雞或鳥，有長羽毛的都怕，但明明就很可愛」、「會暈針的，應該都會這樣吧，只差反應是否激烈」。

@linrayray0

如果護士插了一次發現找不到靜脈 那再打算打第二劑嗎

♬ 原聲 - Lin Ray Ray
 

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