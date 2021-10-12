網上稱「台灣打疫苗死700人」！台中男遭移送卻免罰…原因曝光

▲台中男7月間PO文指，台灣打疫苗死亡個案破700例遭移送法辦，日前法院裁定不罰。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者戴若涵／台中報導

台中一名李姓男子7月間在臉書社團中指稱，「台灣打疫苗死亡已突破700例」，遭民眾檢舉散布不實謠言，警方依違反社會秩序維護法將他移送台中地院裁處，日前法院裁定出爐！

移送意旨指出，李男7月24日晚間10時許，在台中市西屯區的住處內，用臉書帳號「春嬌」於公開社團「雙標黨的雙標物語」中發布「台灣打疫苗死亡已突破700例」等不實訊息，被民眾到衛生福利部疾病管制署署長信箱檢舉，交由警方偵辦後循線查獲，移送機關認為，李男的行為是散布不實謠言，影響公共安寧，違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，決定將他移送台中地方法院裁處。

李男在警詢時辯稱，「我當時是覺得所有的疫苗一般研發的時間要7到10年，疫苗裡面有一些不確定的成分可能會危害人的身體健康，所以我認為像現在的新冠肺炎疫苗對人體施打是有存疑的（到底有沒有效），所以我就把這件事情公布在臉書上讓大家知道，我當下有在網路上搜尋相關因施打新冠肺炎疫苗所死亡的人數，也有跟一些親朋好友的分享，所以我就相信該則留言的真實性，該訊息來源我已經找不到了」。

法院調查後認為，李男只是在對於疫苗效力上，發表自己的意見，主觀上並沒有明知不實事實散發傳佈於公眾的故意，也沒有誤導、欺瞞大眾的目的。另外，根據中央疫情指揮中心8月中旬的疫苗接種後不良反應事件通報資料記載，至110年8月2日止，也僅載明「疑似」疫苗接種後死亡統計人數為548人，雖然跟李男稱的700人人數不符，但並沒有存在鉅額差異。

而且通報中也載明，「此摘要非臨床完整資料，亦非臨床審查，僅以通報之有限資料摘要．．．」等語，可見函文中所顯示的官方資訊，也無法正確表明確實的死亡人數，法院認為，李男是基於提醒大家注意的心而發表訊息，難以認定他是故意捏造不實謠言來散布，裁定不罰。