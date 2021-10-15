防接種亂象！北市診所打莫德納、醫院打BNT　22日加開夜間打疫苗

▲民眾抗議北市府未規畫花博館打疫苗排隊動線，造成現場民眾亂成一團。（圖／讀者提供）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫苗到貨量越來越充足，台北市政府近來安排68歲以上長者到圓山捷運站外的花博園區施打疫苗；儘管號稱單日可以幫5萬人次接種，但因為動線規畫不良，引來現場排隊民眾不滿。由於後續中央預約系統第12期接著要開打，屆時恐會更加混亂。

對此，一連2天上午前往花博視察疫苗施打狀況的台北市副市長蔡炳坤，15日受訪表示，第12期的疫苗施打又更複雜，莫德納、AZ、BNT等3種疫苗同步施打，為了避免混亂，北市規畫讓診所施打莫德納疫苗，醫院則施打BNT疫苗，而花博則是接種AZ疫苗，讓個疫苗接種點施打的疫苗單純化，避免發生打錯疫苗的狀況。

蔡炳坤還提到，10月22日起將開放夜間時段接種，開放晚間6點到9點時段，讓年輕的上班族會有更多選擇。

蔡炳坤表示，目前中央疫苗足夠，但各地的醫療量能吃緊，目前台北市的醫療能量是全國最充足，合約診所超過200所。但蔡認為，疫苗也不要打太急，可能會出狀況。

蔡炳坤強調，為了因應第12期的3種疫苗需求，會儘量來開設施打站點，看醫院能否再加開院外施打點，且不會讓一個地點打兩種疫苗，讓施打流程單純化。