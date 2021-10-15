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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文酸「該看心理醫生」　蘇貞昌：人身攻擊大可不必

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌15日赴立法院備詢，由於日前與國民黨立委鄭麗文間的口角衝突引來藍營不滿，今號召群眾包圍立院抗議；但蘇貞昌卻提早在8點前就抵達立院，讓抗議群眾撲了空。針對鄭麗文稱「爸媽沒教好」，蘇貞昌回應，「任何人身攻擊，其實大可不必！」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院長蘇貞昌、國民黨立委鄭麗文12日為了是否爭取核子動力潛艦大動肝火，蘇貞昌除了罵鄭麗文不要臉，還抖出鄭麗文批民進黨戰袍參選時曾拜託他站台，讓他深感丟臉。面對蘇貞昌譏諷「不會像妳這麼不要臉」，鄭麗文怒不可遏，衝上前去和蘇貞昌理論，場面相當火爆。

由於蘇貞昌不願就此事件道歉，國民黨15日上午糾眾集結立法院，欲圖施壓要求蘇貞昌道歉，否則就要背葛議事。

針對國民黨欲圖杯葛報告要求道歉，蘇貞昌說，非常尊重立法院，也期待議事能順利運作，因為這是憲法的規定，同時人民期待趕快通過預算，讓育兒津貼、老人照顧、公共安全、國防需要等，都能順利上路，這也是立法委員的責任，我們希望能符合人民的期待。

至於鄭麗文的「爸媽沒把蘇貞昌教好」、「蔡英文應該幫蘇貞昌請心理醫師」等言論，蘇貞昌淡然回應，「任何人身攻擊，其實大可不必！」

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