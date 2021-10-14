快訊／北市警局長上任首度調動　90警官大風吹

▲北市警局發布人事異動，共計北市90名警官異動調整。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局發布中階幹部人事異動，原本在國慶前討論完畢，但卻遲遲沒有發布，在國慶連假後，於14日下午4時許公布異動名單，調整人數達90人，預計在18日完成交接佈達。

北市警局此次人事異動，係北市警局長楊源明上任首度進行中高階幹部人事調整，從3線1星的高階警官調整，一路到2線2星的所長，共計有90名警官異動，

職務調整名單中包括，原捷運警察隊長陞任保安科專員，原本捷運警察隊長由大同分局偵查隊長鄭志誠陞任，另外2線4星副分局長至2線2星派出所所長也進行局部調整。

異動名單如下：

本局保安科專員黃國珍調任本局督察室督察

本局捷運警察隊隊長張耀仁陞任本局保安科專員

本局大同分局偵查隊隊長鄭志誠陞任本局捷運警察隊隊長

本局後勤科專員蔡新合調任本局督察室督察

本局大安分局副分局長陳少旭陞任本局後勤科專員

本局萬華分局副分局長左慧中調任本局大安分局副分局長

本局北投分局副分局長廖立仁調任本局萬華分局副分局長

本局中山分局偵查隊隊長車宇基陞任本局北投分局副分局長

本局中正第一分局副分局長汪大宇陞任本局保安科專員

本局中正第二分局副分局長陳國座調任本局中正第一分局副分局長

本局中山分局督察組組長黃全愉陞任本局中正第二分局副分局長

本局犯罪預防科專員鄭守彬陞任本局行政科秘書

本局信義分局副分局長林玉治調任本局犯罪預防科專員

本局交通警察大隊副大隊長林聖章調任本局信義分局副分局長

本局松山分局督察組組長王致傑陞任本局交通警察大隊副大隊長

本局文山第一分局副分局長林介銘調任本局資訊室技正

本局資訊室系統操作股技正兼股長呂政國調任本局文山第一分局副分局長

本局中正第二分局督察組組長林信介調任本局中山分局督察組組長

本局刑事警察大隊督察組組長楊健良調任本局中正第二分局督察組組長

本局督察室督察員黃柏翔調任本局刑事警察大隊督察組組長

本局大同分局督察組組長陳佳緯調任本局松山分局督察組組長

本局內湖分局督察組組長翁麒豪調任本局大同分局督察組組長

本局文山第一分局督察組組長顏三隆調任本局內湖分局督察組組長

本局督察室督察員柯清波調任本局文山第一分局督察組組長

本局南港分局督察組組長陳佳宏調任本局士林分局督察組組長

本局交通警察大隊督察組組長吳俊逸調任本局南港分局督察組組長

本局督察室督察員于長豪調任本局交通警察大隊督察組組長

本局內湖分局偵查隊隊長劉宗仁調任本局大同分局偵查隊隊長

本局刑事警察大隊偵查第八隊隊長詹木順調任本局內湖分局偵查隊隊長

本局刑事警察大隊專員薛先得調任本局刑事警察大隊偵查第八隊隊長

本局信義分局偵查隊隊長郭建成調任本局中山分局偵查隊隊長

本局士林分局偵查隊隊長吳坤安調任本局信義分局偵查隊隊長

本局刑事警察大隊偵查第二隊隊長胡光興調任本局士林分局偵查隊隊長

本局刑事警察大隊經濟組組長黃瀰嬗調任本局刑事警察大隊偵查第二隊隊長

本局刑事警察大隊肅竊組組長陳建志調任本局刑事警察大隊經濟組組長

本局刑事警察大隊專員林鼎淵調任本局刑事警察大隊肅竊組組長

內政部警政署刑事警察局偵查正黃立恆調任本局刑事警察大隊偵查第六隊隊長

本局中正第二分局偵查隊隊長吳添發調任本局文山第二分局秘書室主任

本局文山第一分局偵查隊隊長陳俊誠調任本局中正第二分局偵查隊隊長

本局捷運警察隊刑事組組長葉錦洲調任本局文山第一分局偵查隊隊長

本局保防科保防股股長宋俊良調任本局捷運警察隊刑事組組長

本局保防科警務正李威霆調任本局保防科保防股股長

本局萬華分局交通組組長高天宇調任本局南港分局保防組組長

本局南港分局保防組組長羅棨合調任本局萬華分局交通組組長

本局交通警察大隊秘書室主任蔡文給調任本局文山第一分局秘書室主任

本局交通警察大隊事故處理組組長林洸賢調任本局交通警察大隊秘書室主任

本局督察室警務正林俊宏調任本局督察室督察員

本局民防管制中心警務正周永健調任本局督察室警務正

本局大同分局建成派出所警務員兼所長張伯榮陞任本局民防管制中心警務正

本局督察室警務正林宇鴻調任本局督察室督察員

本局後勤科警務正黃琦鈞調任本局督察室警務正

本局交通警察大隊中隊長王銘祥陞任本局後勤科警務正

本局督察室警務正魏子淘調任本局督察室督察員

本局訓練科警務正林聖崴調任本局督察室警務正

本局後勤科警務正楊濯安調任本局訓練科警務正

本局大安分局敦化南路派出所警務員兼所長莊清雄陞任本局後勤科警務正

本局防治科警務正蘇天成調任本局保防科警務正

本局中山分局圓山派出所警務員兼所長鄭碩堯陞任本局防治科警務正

本局防治科警務正歐陽俊調任本局刑事警察大隊專員

本局中山分局中山二派出所警務員兼所長陳志峯陞任本局防治科警務正

本局秘書室警務正楊志宏調任本局刑事警察大隊專員

本局信義分局三張犁派出所警務員兼所長陳俊銘陞任本局秘書室警務正

本局勤務指揮中心督察員廖學傑調任本局勤務指揮中心警務正

本局勤務指揮中心警務正陳泓瑜調任本局勤務指揮中心督察員

本局交通警察大隊警務員楊仁碩調任本局交通警察大隊中隊長

本局中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長鄭錦燦調任本局中山分局圓山派出所警務員兼所長

本局萬華分局莒光派出所警務員兼所長李文豪調任本局中正第二分局南昌路派出所警務員兼所長

本局文山第一分局木新派出所警務員兼所長王韶瑋調任本局萬華分局莒光派出所警務員兼所長

本局中山分局警務員王乃強調任本局文山第一分局木新派出所警務員兼所長

本局大安分局新生南路派出所警務員兼所長侯宏哲調任本局中山分局中山二派出所警務員兼所長

本局內湖分局東湖派出所警務員兼所長朱柏翰調任本局大安分局新生南路派出所警務員兼所長

本局大安分局刑事警務員霍建元調任本局內湖分局東湖派出所警務員兼所長

本局文山第二分局興隆派出所警務員兼所長黃俊國調任本局大同分局建成派出所警務員兼所長

本局文山第二分局萬盛派出所警務員兼所長鄒德瑞調任本局文山第二分局興隆派出所警務員兼所長

本局刑事警察大隊警務員黃英洲調任本局文山第二分局萬盛派出所警務員兼所長

本局信義分局福德街派出所警務員兼所長陳韋勲調任本局信義分局三張犁派出所警務員兼所長

本局中山分局刑事警務員唐晟倫調任本局信義分局福德街派出所警務員兼所長

本局中正第一分局仁愛路派出所警務員兼所長柯人傑調任本局大安分局敦化南路派出所警務員兼所長

本局內湖分局港墘派出所警務員兼所長張育銘調任本局中正第一分局仁愛路派出所警務員兼所長

本局士林分局刑事警務員呂政隆調任本局內湖分局港墘派出所警務員兼所長

本局北投分局大屯派出所警務員兼所長呂東益調任本局萬華分局青年路派出所警務員兼所長

本局北投分局光明派出所巡官兼所長蔡驩耀陞任本局北投分局大屯派出所警務員兼所長

本局中正第一分局刑事警務員陳奕安調任本局內湖分局內湖派出所警務員兼所長

本局中正第二分局泉州街派出所巡官兼所長賴新天陞任本局中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長

本局文山第一分局木柵派出所警務員兼所長宋子豪調任本局士林分局刑事警務員

本局中山分局長安東路派出所巡官兼副所長李燏陞任本局文山第一分局木柵派出所警務員兼所長

本局文山第一分局指南派出所警務員兼所長林建良調任本局刑事警察大隊警務員

本局中山分局分隊長馬奕桓陞任本局文山第一分局指南派出所警務員兼所長

本局大安分局臥龍街派出所巡官兼副所長彭豐裕調任本局北投分局光明派出所巡官兼所長

本局文山第一分局巡官徐麟凱調任本局士林分局翠山派出所巡官兼所長