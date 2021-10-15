買60元便當「菜肉滿到炸」！　他鼻酸：以為是我阿嬤裝的

▲這便當只要60元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

近年物價飛漲，對於小資族來說很有感，即使隨便買一個便當果腹，常常要不少錢。不過新北市中和區一名網友昨日表示，他下班後經過清粥小菜店買了一個便當，一份肉搭配4樣菜，只要60元，而且每塊肉都是大的，菜也多到滿出來，讓他瞬間鼻酸，「以為是我阿嬤幫我裝的便當！」

一名網友在「爆廢公社公開版」發文並附上便當照，他表示，這間清粥小菜店是個老太太開的，「那個便當，整個爆開蓋不起來，白飯炸掉、配菜炸掉、肉炸掉，而老太太只跟我收60元」，讓他想起他阿嬤，更直言不是在乎價格，而是在想這樣要怎麼賺錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲便當菜肉塞好塞滿。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

照片中只見便當菜色豐富裝好裝滿，有高麗菜、控肉、滷筍絲和豆子，每樣菜的量都很多，感覺蓋子蓋了就會爆滿出來。原PO也笑說，突然不能減肥了，「阿嬤我胃酸酸的不能減肥」，他也透露地點就在新北市中和區。

網友看了紛紛大讚，「好誇張！爆盒了！那個滷肉的顏色就是好吃的那種」、「太便宜了吧！兩個人吃都夠了」、「佛心價格」、「阿嬤是做身體健康的，在意的是大家有沒有吃飽」、「有一種餓叫阿嬤怕你餓」、「按照我吃自助餐30幾年的經驗，這菜色台中要120元以上還不含飯」、「怎麼可能60塊！你好幸運噢！阿嬤的愛都滿出來了」。