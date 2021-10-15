女嘴破1年「舌頭長一朵菜花」醫切片嘆：拖太久了…張嘴找到病因





▲女反復口腔潰瘍，一查罹癌。（示意圖／取自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢68歲的張姓女子1年來舌頭反覆潰瘍不癒，疼痛已經嚴重影響進食，日前趕緊去醫院檢查，被確診已是舌癌中晚期。9月23日，已經做完手術的張女說起自己的大意，言語間滿是悔意。醫生提醒，口腔潰瘍超1個月不癒合就應就診。

據《武漢晚報》報導，1年前，張女的舌頭開始反覆潰瘍，她以為口腔潰瘍是普通的「小毛病」，擔心給兒女找麻煩，就一直忍著沒說。直到今年9月，女兒回家發現母親瘦得變了形，才知因為舌頭疼得厲害，母親已經很長一段時間沒有好好吃飯了，趕緊帶著母親到武漢看診。

武漢市第六醫院（江漢大學附屬醫院）口腔科主任曹直檢查發現，張女的口腔潰瘍位於舌頭右側邊緣，看上去像朵菜花，「很像舌癌！」曹直建議，儘早將腫塊切除。

醫生術中快速病檢結果顯示，張女患上的是中低分化舌癌，惡性程度較高。為徹底清除癌變組織，專家將舌部腫瘤切除後，清掃了右側頸淋巴結，並將右側下頜骨部分切除。術中，醫生還發現，張女右側的殘冠（編按：牙齒由於齲壞等原因而致使牙冠的大部分缺損）沒有及時處理，尖銳的牙齒很容易擦傷口腔黏膜，與舌癌的發生有很大的關係，術中將此一起做了處理。

「像張女這樣被牙齒殘根摩擦是引起舌癌最常見的原因，」曹直解釋，口腔舌黏膜長期受到牙齒殘根或殘冠、鋒利的牙尖、假牙等長期刺激，會產生慢性炎症乃至癌變，因此，如果牙齒內有殘根或者鋒利的牙尖，應及早找專業牙科醫生治療，如果舌緣、舌尖等部位出現超過1個月仍不癒合的口腔潰瘍，且潰瘍面較大並且伴有明顯疼痛的情況時，千萬不能掉以輕心，一定要及時到醫院看診，必要時進行病理檢查。

如何區別口腔潰瘍和口腔癌表現出的潰瘍？醫生也表示，口腔潰瘍通常在口腔內不同部位發作，一般一周左右就會痊癒，而口腔癌表現出的潰瘍，最大的特點就是在一個固定的地方久治不癒。